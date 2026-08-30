Hutchinson sbarca a Milano: le cifre e i dettagli dell’affare

Omari Hutchinson è atterrato a Linate. L’attaccante del Nottingham arriva in prestito oneroso al Milan con diritto di riscatto.

Hutchinson a Milano: prestito da oltre 4 milioni

La trattativa con il Nottingham Forest prevede un prestito oneroso superiore ai 4 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato oltre i 40 milioni. Hutchinson rappresenta uno dei movimenti più significativi del calciomercato rossonero in questa finestra estiva.

Nei prossimi giorni il giocatore inizierà il programma di integrazione con il gruppo squadra. Le visite mediche e l’ufficializzazione completeranno un’operazione che Cardinale e la dirigenza rossonera hanno voluto accelerare.

Il calciomercato del Milan entra nella fase decisiva con questo arrivo, mentre restano aperti altri fronti sia in entrata che in uscita. Amorim avrà finalmente a disposizione un’arma offensiva aggiuntiva per affrontare una stagione dove il Milan punta a competere su più fronti in Italia e in Europa.