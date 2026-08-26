Il Milan sogna un ritorno: pista complicata, spunta anche un’alternativa concreta!

Ruben Amorim chiede un trequartista mancino e il Milan punta a Brahim Diaz, ma l’operazione si rivela complicatissima secondo quanto riporta ‘Il Giornale’.

Brahim Diaz e il Real Madrid: il sogno difficile da realizzare

Il Milan ha individuato il profilo ideale per la trequarti che il nuovo tecnico richiede nelle ultime settimane di mercato. Brahim Diaz rappresenta l’obiettivo principale, ma il calciatore milita al Real Madrid e i Blancos non hanno intenzione di cederlo facilmente.

La distanza tra le richieste madridiste e le disponibilità economiche del Diavolo rende l’affare tutt’altro che semplice da chiudere. Il Milan valuta dunque alternative concrete per consegnare ad Amorim il fantasista di piede mancino richiesto nelle scorse settimane.

Alvyn Sanches dello Young Boys: l’alternativa concreta

Di fronte alle difficoltà nel reperire Brahim Diaz, la dirigenza rossonera guarda altrove. Lo Young Boys propone Alvyn Sanches, giocatore che ha iniziato brillantemente questa stagione nella massima divisione svizzera con due gol e due assist nelle prime quattro partite.

Il profilo tecnico convince e l’operazione potrebbe risultare più accessibile rispetto al ritorno del fantasista spagnolo dal Real Madrid. Cardinale e Amorim stanno valutando concretamente la pista svizzera come soluzione percorribile nei prossimi giorni di mercato.