Incredibile Milan, dal Manchester City ai rossoneri? Dipende tutto da Leao

Jack Grealish entra nel mirino del Milan come soluzione economica per l’attacco. Secondo Football Insider, i rossoneri valutano l’esterno del Manchester City con l’obiettivo di spendere meno di 10 milioni di sterline.

Grealish e il Manchester City: il vuoto tattico da colmare

L’inglese rappresenta una scelta di opportunità più che di progettualità. A Manchester ha collezionato solo 14 minuti nella recente partita contro il Bournemouth, entrando dalla panchina in una squadra dove il suo spazio si è ridotto drasticamente. La concorrenza nel reparto offensivo dei Citizens lo ha relegato ai margini, trasformandolo in una pedina disponibile sul mercato.

L’Everton aveva manifestato interesse, ma ha raffreddato i contatti. Nella scorsa stagione al club di Liverpool, Grealish aveva iniziato bene con due gol e sei assist in 22 presenze, prima di un infortunio al piede che ne compromise il rendimento. David Moyes rimase insoddisfatto anche del suo atteggiamento fuori dal campo durante il periodo di stop forzato.

Il Milan e la strategia post-Leao: il budget ridotto

La dirigenza rossonera cerca un’alternativa economica perché già investita pesantemente: 150 milioni di euro già spesi per Goncalo Ramos, Mario Gila e Diego Moreira. Grealish a meno di 10 milioni rappresenta la soluzione che non intacca ulteriormente le casse. Non è il profilo ideale, ma il prezzo lo rende praticabile.

La mossa si connette direttamente al possibile addio di Rafael Leao. Se l’esterno portoghese dovesse trasferirsi all’Aston Villa negli ultimi giorni di mercato, il Milan avrebbe bisogno di un sostituto rapido. Grealish potrebbe fungere da tappabuco tattico, anche se con caratteristiche diverse da Leao.

Grealish contro la permanenza al City: cosa sceglierà?

L’attaccante inglese ha due strade concrete. Restare all’Etihad per lottare per una maglia sotto Enzo Maresca, oppure accettare la sfida di rilanciarsi altrove. Il Milan offre minuti garantiti e un ruolo centrale nei piani tattici, ma anche una Serie A completamente diversa dalla Premier League dove Grealish conosce il contesto.

La finestra di mercato chiude tra meno di una settimana. Tempi stretti per negoziare con il Manchester City, convincere Grealish e completare i documenti. Il Milan dovrà decidere se investire anche questa cifra ridotta per una mezzala offensiva con esperienza internazionale, oppure cercare altre soluzioni interne al progetto di Amorim.

Se Leao partirà davvero verso Birmingham, il Milan avrà bisogno di movimento offensivo immediato. Grealish rimane un’opzione concreta a basso costo, anche se non rappresenta il tipo di esterno che la squadra rossonera predilige tatticamente nel calciomercato estivo.