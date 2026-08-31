Lazio-Milan cambia data, buona notizia per Amorim: il motivo e quando si giocherà

Lazio-Milan slitta a sabato 12 settembre alle 18:00 su DAZN. La Lega Serie A anticipa il big match della 4ª giornata per consentire ai rossoneri di preparare il debutto europeo.

Milan e il calendario europeo: il vantaggio tattico di Amorim

La variazione comunicata ufficialmente dalla Lega Serie A ridisegna completamente la preparazione rossonera. Il match contro la Lazio, originariamente fissato per domenica 13 settembre alle 20:45, scivola di ventiquattro ore e cambia fascia oraria. Questo non è un dettaglio amministrativo. Spostando l’impegno al sabato pomeriggio, il Milan ottiene quattro giorni pieni di riposo e lavoro prima della sfida di mercoledì 16 settembre contro il Benfica a San Siro, il debutto nella nuova League Phase di Europa League.

Rúben Amorim respira. La finestra temporale rappresenta un margine significativo per gestire i carichi di lavoro, riparare i muscoli affaticati e affinare i dettagli tattici in vista di una competizione che il club considera prioritaria. La scelta della Lega tutela direttamente la gestione europea del Diavolo, evitando il rischio di affrontare i lusitani con soli tre giorni di recupero.

Il domino dei posticipi: come cambia il quadro di Serie A

La rimodellazione riguarda l’intero turno. Juventus e Inter mantengono slot differenziati: i bianconeri giocheranno domenica 13 settembre, i nerazzurri confermano la loro posizione originaria. Como e Roma invece slittano a lunedì 14 settembre, un ulteriore slittamento pensato per garantire recupero atletico alle squadre coinvolte in coppe europee.

La Lega Serie A ha prioritizzato il calendario europeo rispetto ai palinsesti televisivi standard. DAZN trasmetterà il match dell’Olimpico in esclusiva. Questa riconfigurazione non è casuale: la UEFA ha pubblicato i calendari delle competizioni europee, e il sistema italiano si è adattato per evitare conflitti di recupero e affaticamento.

Il debutto europeo a San Siro: cosa attende il Milan

Mercoledì 16 settembre alle 21:00 il Diavolo affronta il Benfica. Un banco di prova internazionale di primo ordine, con una squadra portoghese che rappresenta un livello competitivo elevato nella nuova League Phase. I quattro giorni di gap tra Lazio e Benfica permettono a Amorim di lavorare sia sulla condizione che sulla continuità tattica, elemento cruciale per una squadra in fase di adattamento al nuovo progetto tecnico.

Il vantaggio logistico è concreto: nessuna partita il lunedì, nessun recupero lampo da domenica a mercoledì. Il Milan avrà una settimana costruita su ritmo europeo, con il turno di Serie A già alle spalle. Questo consente anche una gestione più intelligente delle rotazioni e della turnazione dei giocatori, aspetto fondamentale quando le competizioni si sovrappongono.