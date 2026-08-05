News Milan

Le formazioni ufficiali di Milan-Inter: quante novità per Amorim!

di
Le formazioni ufficiali di Milan-Inter: quante novità per Amorim!
Amorim, allenatore del Milan, durante la stagione rossonera
Amorim, allenatore del Milan, in primo piano con lo sfondo dello stadio illuminato e bandiere rosso-nere

Amorim schiera Camarda centravanti nel Derby tra Milan e Inter a Perth, in Australia. La sfida, seconda amichevole rossonera della pre-stagione, si gioca all’Optus Stadium con calcio di inizio alle 13 italiane.

Milan-Inter: la formazione di Amorim con Camarda attaccante

Il tecnico portoghese costruisce il suo Milan con un 3-4-2-1 che ruota attorno a Camarda in posizione di prima punta. Alle sue spalle agiscono Loftus-Cheek e Cissè sulla trequarti, mentre la difesa rimane solida con Torriani tra i pali, Tomori, Gabbia e Pavlovic in copertura. Chukwueze presidiato a destra, Bartesaghi a sinistra, con Fofana e Musah a centrocampo.

La scelta di lanciare il giovane attaccante rossonero dal primo minuto rappresenta una dichiarazione d’intenti. Camarda non è una scommessa, ma una soluzione tattica credibile per questa fase di preparazione. Il Milan ha già sfilato in campo con il lutto al braccio per ricordare Franco Baresi, simbolo del club che continua a respirare anche in Australia.

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Fofana, Musah, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cissè; Camarda. A disp.: Pittarella, Bouyer, Estupinan, De Winter, Ramos, Leao, Diawara, Modric, Nkunku, Comotto, Jashari, Vladimirov, F. Terracciano, Saelemaekers. All. Amorim

Camarda esulta durante una partita del Milan, con le mani portate alle orecchie in segno di gioia
Camarda esulta al gol con il Milan

Inter senza big: Chivu affronta Amorim con gli attaccanti giovani

L’Inter risponde con un 3-5-2 dove Esposito e Idrissou sono gli attaccanti di riferimento. Chivu rinuncia a gran parte della rosa titolare: Calhanoglu, Mkhitaryan e Carlos Augusto partono dalla panchina. Barella, Zielinski e Stankovic governano il centrocampo, mentre la difesa schiera Martinez, Pavard, Bisseck e Bastoni.

La gara rimane una prova di carattere per Amorim nonostante l’assenza dei volti più noti. Il tecnico rossonero ha a disposizione effettivi limitati ma sufficienti per testare i meccanismi tattici. La trasmissione avviene in diretta su Sky Sport e DAZN.

INTER (3-5-1): Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Esposito, Idrissou. A disp.: Provedel, Farronato, Di Gennaro, Sucic, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Calhanoglu, Mhkitaryan, Carlos Augusto, Bovio, Mosconi, Lavelli, Marello, Maye, Topalovic. All. Chivu

 

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioMilan dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio milanista e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

Gestione cookie