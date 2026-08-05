Le formazioni ufficiali di Milan-Inter: quante novità per Amorim!

Amorim schiera Camarda centravanti nel Derby tra Milan e Inter a Perth, in Australia. La sfida, seconda amichevole rossonera della pre-stagione, si gioca all’Optus Stadium con calcio di inizio alle 13 italiane.
Milan-Inter: la formazione di Amorim con Camarda attaccante
Il tecnico portoghese costruisce il suo Milan con un 3-4-2-1 che ruota attorno a Camarda in posizione di prima punta. Alle sue spalle agiscono Loftus-Cheek e Cissè sulla trequarti, mentre la difesa rimane solida con Torriani tra i pali, Tomori, Gabbia e Pavlovic in copertura. Chukwueze presidiato a destra, Bartesaghi a sinistra, con Fofana e Musah a centrocampo.
La scelta di lanciare il giovane attaccante rossonero dal primo minuto rappresenta una dichiarazione d’intenti. Camarda non è una scommessa, ma una soluzione tattica credibile per questa fase di preparazione. Il Milan ha già sfilato in campo con il lutto al braccio per ricordare Franco Baresi, simbolo del club che continua a respirare anche in Australia.
MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Fofana, Musah, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cissè; Camarda. A disp.: Pittarella, Bouyer, Estupinan, De Winter, Ramos, Leao, Diawara, Modric, Nkunku, Comotto, Jashari, Vladimirov, F. Terracciano, Saelemaekers. All. Amorim
Inter senza big: Chivu affronta Amorim con gli attaccanti giovani
L’Inter risponde con un 3-5-2 dove Esposito e Idrissou sono gli attaccanti di riferimento. Chivu rinuncia a gran parte della rosa titolare: Calhanoglu, Mkhitaryan e Carlos Augusto partono dalla panchina. Barella, Zielinski e Stankovic governano il centrocampo, mentre la difesa schiera Martinez, Pavard, Bisseck e Bastoni.
La gara rimane una prova di carattere per Amorim nonostante l’assenza dei volti più noti. Il tecnico rossonero ha a disposizione effettivi limitati ma sufficienti per testare i meccanismi tattici. La trasmissione avviene in diretta su Sky Sport e DAZN.
INTER (3-5-1): Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Esposito, Idrissou. A disp.: Provedel, Farronato, Di Gennaro, Sucic, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Calhanoglu, Mhkitaryan, Carlos Augusto, Bovio, Mosconi, Lavelli, Marello, Maye, Topalovic. All. Chivu