Leao e il Fenerbahce, spunta la verità: l’offerta al Milan

Fenerbahce e Leao, la distanza rimane incolmabile: la proposta verbale turca non supera i 40 milioni e il Milan rifiuta la formula del prestito con diritto.

Fenerbahce: offerta verbale sotto le aspettative del Milan

Secondo Matteo Moretto, il Fenerbahce non ha ancora formalizzato alcuna offerta ufficiale per Rafael Leao. La proposta rimane esclusivamente verbale e contiene elementi che il Milan ha già respinto. La cifra proposta non raggiunge nemmeno i 40 milioni di euro, decisamente inferiore alle pretese rossonere. La formula, inoltre, prevede un prestito con diritto di riscatto: esattamente ciò che il club rossonero non vuole.

Il Milan ha chiarito la sua posizione già da giorni. Vuole una cessione definitiva oppure, al massimo, un prestito con obbligo di riscatto a condizioni molto semplici. Il Fenerbahce invece propone una soluzione che lascia margini di manovra eccessivi. La distanza tra le due posizioni è sostanziale, non una questione di dettagli marginali.

Galatasaray resta in gioco, il futuro è ancora aperto

Non è solo il Fenerbahce a muoversi. Il Galatasaray continua a seguire attentamente la situazione di Leao e resta una candidatura credibile per il portoghese. I due club turchi sono entrambi attivi sul dossier. Tuttavia, nessuno dei due ha ancora presentato proposte concrete e convincenti al Milan.

La posizione di Leao è singolare. Il giocatore raggiungerà comunque la squadra e inizierà la stagione con i rossoneri, almeno in questa fase iniziale. Non c’è alcuna certezza che un trasferimento in Turchia si concretizzi prima della chiusura del mercato. Il Milan mantiene il controllo totale della situazione, potendo decidere se accettare rilanci o attendere altre opportunità di uscita.

Moretto sottolinea che il Fenerbahce sta valutando la possibilità di rilanciare la propria offerta nei prossimi giorni. Se deciderà di farlo, dovrà aumentare significativamente sia la cifra che la struttura dell’operazione. Altrimenti, il portoghese rimane un giocatore del Milan per la nuova stagione, con tutte le conseguenze tattiche e di bilancio che ne derivano. Diversamente, Leao inizierà il campionato con la maglia rossonera, e il calciomercato del Milan si orienterà verso altre soluzioni.