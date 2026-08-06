Leao e il Milan, ora è cambiato tutto: cosa sta succedendo con Amorim

Rafael Leao ha ripreso a sorridere a Perth. Dopo mesi di tensioni e sirene turche, il portoghese del Milan sta riscoprendo serenità nel ritiro australiano, dove il gruppo lo ha accolto con genuino affetto e Rúben Amorim lo valuta con attenzione tattica.

Leão e il Milan: lo spogliatoio blindato dalla leadership

I primi giorni di allenamento nel ritiro australiano hanno inviato segnali chiarissimi. Leao ha compreso che la separazione non è l’unica strada percorribile, e a favorire questo cambio di rotta è stata l’accoglienza del gruppo. Il portoghese è stato letteralmente coccolato dai compagni, sia sul campo che nelle dichiarazioni pubbliche. Luka Modrić ha speso parole importanti elogiando il talento del numero 10 rossonero. Matteo Gabbia e Davide Bartesaghi hanno dimostrato quanto il portoghese sia ancora un punto di riferimento amato all’interno dello spogliatoio. Il fattore emotivo ha prevalso sui dubbi tattico-tecnici che lo avevano tormentato negli ultimi mesi.

Galatasaray e Fenerbahçe: l’offensiva turca che non convince

Le uniche manifestazioni d’interesse concrete sono giunte dalla Süper Lig turca, in particolare da Galatasaray e Fenerbahçe. I club di Istanbul sarebbero pronti a ricoprire d’oro il calciatore, arrivando quasi a raddoppiare l’attuale stipendio percepito in rossonero. Nonostante i milioni turchi, Leao non appare convinto della destinazione. Né il Galatasaray né il Fenerbahçe hanno recapitato in Via Aldo Rossi un’offerta per il cartellino tra i 50 e i 60 milioni di euro, cifra minima richiesta dal Milan.

L’assenza di proposte concrete da Premier League e Liga spagnola ha eliminato le alternative preferite dal portoghese, lasciandolo con scelte poco attraenti rispetto alla permanenza a Milanello. Leao non ha mai nascosto il desiderio di misurarsi con il calcio inglese o spagnolo, ma da quei campionati il silenzio è totale. La realtà del mercato estivo 2025 offre al portoghese una scelta binaria: restare e adattarsi al nuovo progetto di Amorim, oppure accettare una destinazione che non lo entusiasma.

Amorim e il 3-4-2-1: la prova tattica decisiva

A decidere il futuro sarà il nuovo assetto tattico rossonero. Nel 3-4-2-1 di Amorim, ai due trequartisti dietro la punta viene chiesto un lavoro dispendioso: pressione immediata in fase di riconquista e ripiegamenti feroci. Una richiesta storicamente distante dalle caratteristiche di Leao, che però ha ripreso a correre anche nei venti minuti finali disputati nel derby contro l’Inter a Perth. Le dichiarazioni di Amorim sono significative: «Se sei un giocatore del Milan, sei fortunato e devi divertirti. Lui lo sta facendo e oggi ha aiutato la squadra, che è il mio focus».

Non è una benedizione incondizionata, è una valutazione in corso. Se persiste in questa direzione, il nuovo Milan che sta nascendo avrà tutte le carte per confermarlo definitivamente. Il calciomercato resterà aperto fino al 1° settembre. Fare previsioni certe è impossibile, ma lo scenario attorno al numero 10 del Milan è radicalmente cambiato rispetto ai mesi di maggio. Leao ha di nuovo il sorriso e questa volta c’è la sensazione di una vera rivalutazione del progetto rossonero con Amorim.