Leao, la trattativa non si è ancora arenata: pronta la nuova offerta decisiva!

Rafael Leao rimane al centro del mercato estivo del Milan, con il Galatasaray che intensifica i tentativi di convincere i rossoneri a cedere l’esterno portoghese.

Leao e il Galatasaray: la proposta da 50 milioni

Secondo quanto rivela SportMediaset attraverso Claudio Raimondi, il club turco ha preparato una nuova offerta strutturata su tre livelli economici. La base fissa è di 35 milioni di euro, cui si aggiungono 5 milioni di bonus per la qualificazione ai playoff di Champions League e altri 10 milioni nel caso di raggiungimento dei quarti di finale. L’importo complessivo può quindi toccare i 50 milioni, ma una porzione consistente dipende da obiettivi sportivi concreti che il Galatasaray dovrà raggiungere in Europa.

Il Galatasaray sta costruendo una proposta che provi ad avvicinarsi alle richieste economiche del Milan. Il timing è serrato: con il mercato che si chiude, i turchi accelerano per riaprire concretamente una trattativa che sembrava congelata.

Rafael Leao in azione con la maglia del Milan

Aston Villa e Tottenham: il ritiro dalla corsa

I club della Premier League che erano stati accostati a Leao nelle scorse settimane hanno cambiato direzione. L’Aston Villa, in particolare, ha virato verso altri profili: la ricerca inglese si concentra su punte pure piuttosto che su esterni offensivi. Secondo la stessa fonte, il club britannico ha focalizzato l’attenzione su Christian Kofane del Bayer Leverkusen e Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, entrambi attaccanti centrali con caratteristiche diverse rispetto a Leao.

Qual è lo scenario realistico per Leao? Il Galatasaray rimane l’unica squadra in movimento concreto. Aston Villa e Tottenham hanno smesso di corteggiare il portoghese, lasciando ai turchi il campo libero per provare a convincere il Milan.

Le prossime 48-72 ore saranno decisive per capire se il Milan aprirà davvero a una trattativa con il Galatasaray. L’offerta turca potrebbe raggiungere i 50 milioni totali, ma resta da verificare se questo importo sarà sufficiente per spingere i rossoneri verso la cessione di Leao. Nel frattempo, il mercato del Milan corre verso la chiusura, e le alternative per il calciomercato rossonero potrebbero diventare sempre più limitate.