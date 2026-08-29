Leao, le ultime parole prima di partire per Istanbul: la risposta alle critiche

Rafael Leao ha scelto il Galatasaray e lascia il Milan. L’attaccante portoghese ha parlato all’aeroporto di Linate prima della partenza per Istanbul, confermando la fine di un ciclo e l’inizio di una nuova avventura nel calcio turco.

Leao e l’addio al Milan: le parole all’aeroporto

Le dichiarazioni di Leao rivelano un distacco carico di emozione. Ha voluto essere presente a San Siro nell’ultima gara rossonera, cercando di salutare i tifosi, ma le circostanze non lo hanno permesso. “L’emozione dell’ultima a San Siro è stata tanta. Volevo essere in campo, salutare i tifosi, sentire la loro energia. Non è stato possibile però auguro il meglio al Milan e continuerò a guardarli da lontano”, ha spiegato il portoghese ai microfoni dei media presenti. La nostalgia emerge anche nei confronti della Milano che lo ha accolto: “Sin dal primo giorno mi sono sentito a casa. Ogni volta che la mia famiglia è venuta a Milano si sentiva a casa”.

Il trasferimento al Galatasaray rappresenta una scelta tattica legittima. Il club turco ha dimostrato qualità in Champions League la scorsa stagione e Leao ha sottolineato questo aspetto come elemento decisivo nella sua valutazione: “Sono molto contento di cominciare una nuova avventura in un nuovo paese, in un club che sta facendo molto bene. L’anno scorso hanno dimostrato cosa possono fare in Champions League, competizione che per me è molto importante”.

Galatasaray: il progetto che ha convinto Leao

L’attaccante vede nel club turco un’opportunità concreta di competere ai massimi livelli europei: “L’obiettivo è aggiungere qualità alla loro squadra, che hanno però giocatori già forti”, ha dichiarato, riconoscendo la solidità del progetto tecnico.

Il legame emotivo con il Milan, però, resta indissolubile. “Sono stato molto contento di vestire la maglia del Milan. Abbiamo vinto trofei importanti e porterò il Milan ovunque”. Leao riconosce il valore della sua esperienza rossonera e le competizioni vinte insieme, elementi che lo accompagneranno nella nuova fase della carriera. La partenza non cancella il passato, semmai lo cristallizza come capitolo concluso ma positivo.

La gestione delle critiche e il futuro a Istanbul

Leao ha affrontato anche il tema delle critiche ricevute durante l’esperienza milanista. “Noi calciatori quando facciamo bene tutti parlano bene. Quando non fai le cose è giusto che la gente parli, però se lo fa è perché hai qualcosa di diverso da far vedere agli altri”. Una risposta che mostra consapevolezza: nessuna protesta per essere stato spesso il calciatore nel mirino della critica in questi anni. Leao porterà con sé l’esperienza milanista per sempre, anche nella sua nuova avventura in Turchia. L’avventura al Milan è finita, ma resterà una pagina di storia indimenticabile per lui e i tifosi.