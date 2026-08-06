Mercato Milan, il colpo resta in attesa: la strategia di Cardinale

Matias Soulé rimane nel mirino del Milan per il mercato, ma Gerry Cardinale ha scelto di attendere prima di muovere passi concreti. Secondo la Gazzetta dello Sport, la decisione arriverà dopo le partite contro Chelsea e Manchester United.

Soulé: la Roma lo propone, il Milan osserva

Il trequartista mancino rappresenta un’esigenza tattica ben precisa per i rossoneri. L’attacco milanista necessita di qualità e fantasia in quella posizione, e i dirigenti di via Aldo Rossi hanno già ricevuto la proposta ufficiale dalla Roma nei giorni scorsi. Soulé è in uscita dai giallorossi e ha suscitato interesse concreto in Serie A.

Il Milan, però, ha scelto per il momento di aspettare. Le prossime gare in amichevole contro Chelsea e Manchester United diranno tantissimo per il futuro di tanti rossoneri, con Amorim che sarà chiamato ad una valutazione definitiva su di loro. Solo dalla quantità di uscite e dai ruoli coinvolti si potrà capire quale sarà il prossimo investimento sul mercato. Cardinale ha infatti fissato una strategia chiara da qui a fine agosto: gli acquisti dipendono dalle cessioni.

Il vincolo delle cessioni: Milan bloccato fino a metà agosto

Prima di qualsiasi acquisto significativo, il Milan deve fare cassa. I rossoneri hanno già investito oltre 100 milioni di euro per portare Gonçalo Ramos, Mario Gila e Sankhoun Diawara a Milanello, e il bilancio non consente ulteriori spese senza liberare risorse. Gli esuberi sono diversi e la loro piazzamento rappresenta il vero collo di bottiglia del mercato estivo. Tomori è il primo indiziato per una partenza, ma non sarà l’unico movimento in uscita necessario. La sensazione è che il mercato milanista possa sbloccarsi soltanto dopo metà agosto.

Il quadro generale del mercato del Milan dipende dunque da tre fattori interconnessi: il piazzamento degli esuberi, la capacità di negoziare prezzi competitivi per i profili desiderati e l’esito delle amichevoli contro Chelsea e Manchester United. Entro metà agosto, gli scenari dovrebbero divenire più chiari. A quel punto, Cardinale potrà decidere se affondare veramente su Soulé oppure virare su alternative di mercato, consapevole che il mercato del Milan richiede pazienza strategica e non improvvisazioni.