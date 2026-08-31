Mercato Milan, intoppo nella trattativa: l’affare si blocca all’improvviso!

Cardinale e Amorim in tribuna durante una partita

Youssouf Fofana non ha ancora raggiunto l’accordo per trasferirsi al Lione. Secondo quanto rivela Gianluca Di Marzio, la trattativa tra il Milan e il club francese presenta intoppi significativi che hanno bloccato la fumata bianca.

Fofana al Lione: si blocca la trattativa con il Milan

La cessione del centrocampista rossonero non procede come previsto. Le parti rimangono in contatto costante, ma questioni tecniche o economiche hanno creato una situazione di stallo che impedisce la conclusione dell’operazione. Nessuna rottura definitiva, ma nemmeno il via libera che ci si attendeva nei giorni scorsi.

Fofana è in uscita dal Milan, ma il club rossonero non intende solo per questo procedere a svendite. Il Lione ha manifestato interesse concreto, ma evidentemente le condizioni non sono ancora allineate su tutti i fronti.

Fofana esulta durante una partita con la maglia del Milan

Cosa blocca l’affare tra Milan e Lione

Le negoziazioni continuano senza sosta, suggerendo che lo scoglio è superabile. Di Marzio non specifica se il nodo riguardi la formula del trasferimento, le cifre economiche o altre variabili contrattuali, ma il dialogo aperto tra le società rimane il dato positivo. In questo tipo di operazioni, gli ultimi dettagli si rivelano frequentemente i più critici. Una differenza di valutazione, una clausola contestata, una modalità di pagamento: elementi apparentemente marginali che però determinano l’esito finale. Il Milan e il Lione evidentemente non hanno ancora trovato il punto di equilibrio su almeno uno di questi aspetti.

La permanenza prolungata di Fofana in rosa comporta conseguenze concrete. Se l’operazione dovesse saltare definitivamente, il Milan manterrebbe un giocatore completamente fuori dal progetto, che non si sta nemmeno allenando con i compagni in questi giorni. Se invece la trattativa dovesse sbloccarsi, la disponibilità economica permetterebbe al club rossonero di accelerare per un eventuale ultimo colpo. I contatti continui tra Milan e Lione mantengono viva la possibilità di una soluzione imminente. Il centrocampista rimane in sospeso, in attesa che le due società trovino l’intesa finale per completare l’operazione.