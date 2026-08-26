Milan, Amorim ha già preso una decisione: accadrà contro il Venezia

Alphadjo Cissè verso la conferma nell’undici titolare del Milan contro il Venezia. Il classe 2006 ha convinto Rúben Amorim dopo il gol al Torino e si candida a una maglia da protagonista nel debutto casalingo rossonero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.
Cissè e l’esordio al Torino: il gol che convince Amorim
Schierato a sorpresa contro il Torino, il trequartista ha ripagato subito la fiducia dello staff tecnico segnando uno splendido gol. Nel sistema 3-4-2-1 impostato da Amorim, le caratteristiche di Cissè garantiscono imprevedibilità tra le linee e rapidità nelle transizioni offensive. L’impatto del giovane talento non è passato inosservato: l’allenatore lusitano avrebbe deciso di confermarlo dal primo minuto contro il Venezia per sfruttare il suo straordinario momento di forma fisica e mentale.
La scelta di Amorim rivela una chiara intenzione tattica. Cissè rappresenta una soluzione tecnica precisa per il sistema di gioco rossonero, capace di muoversi negli spazi stretti e di accelerare il gioco in fase di transizione.
Gestione della rosa e contesto del debutto a San Siro
La titolarità di Cissè si inserisce in una gestione strategica della rosa rossonera. Con Christian Pulisic ancora in fase di pieno recupero atletico e con le vicende di mercato che coinvolgono Rafael Leão, il giovane talento ex Verona rappresenta una certezza tecnica immediata. San Siro attende la conferma di un calciatore che affronta le pressioni della massima serie con naturalezza.
Il debutto casalingo contro il Venezia potrebbe consacrare definitivamente la stella di Alphadjo Cissè nel progetto del Milan. Amorim ha già preso la sua decisione: il giocatore scenderà in campo dal primo minuto per continuare a costruire il suo percorso nella Serie A 2026-2027, confermando che l’investimento invernale del Milan su questo talento classe 2006 rappresenta una scelta di prospettiva concreta e non una scommessa al buio.