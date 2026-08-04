Milan, Amorim trasforma gli esuberi: chi resta e cambia ruolo

Rúben Amorim ridisegna il Milan senza grandi cessioni. Chukwueze, Fofana ed Estupiñán trovano nuove collocazioni tattiche e scalano le gerarchie rossonere per la stagione 2026-2027.

Chukwueze laterale: la metamorfosi dell’attaccante nigeriano

Samuel Chukwueze non è più solo un trequartista. L’attaccante nigeriano viene costantemente testato come laterale destro a tutta fascia nel sistema 3-4-2-1 di Amorim, un ruolo che richiede sacrificio atletico continuo ma che sta trovando riscontri concreti sia in allenamento sia nelle amichevoli. La scelta del tecnico portoghese rappresenta una scommessa precisa: trasformare un esterno offensivo in un corridore di fascia capace di coprire tutta la lunghezza del campo. Fino a poche settimane fa Chukwueze era considerato un candidato alla partenza. Oggi il Milan lo valuta con occhi nuovi, riconoscendogli margini di adattamento che nessuno aveva visto in precedenza.

Estupiñán bloccato: Amorim dice no all’Aston Villa

Pervis Estupiñán resterà a Milanello. Come rivela la Gazzetta dello Sport, Amorim ha bloccato il suo trasferimento all’Aston Villa, una cessione che sembrava ormai definita prima dell’arrivo del tecnico portoghese. L’esterno ecuadoriano avrà l’opportunità di riscattare una prima stagione deludente in rossonero. Alexis Saelemaekers completerà il quadro delle fasce: il belga sarà sperimentato anche sulla corsia sinistra, garantendo duttilità e alternative tattiche all’allenatore. La rivoluzione offensiva sulle corsie esterne è il laboratorio più interessante del nuovo Milan.

Difesa: De Winter e il nodo Tomori

Koni De Winter è stato designato come vice-Matteo Gabbia nel ruolo di perno centrale della linea arretrata. I piani per un ulteriore innesto difensivo restano vivi, con Gonçalo Inácio sempre sullo sfondo, ma dipendono dalle uscite del reparto. Fikayo Tomori dovrà partire per evitare un sovrannumero problematico: su di lui restano accesi i riflettori di diversi club europei. David Odogu andrà in prestito. La gestione della difesa riflette una strategia precisa: consolidare con De Winter, vendere Tomori, aprire a un innesto di livello solo se le cifre permetteranno spazi di manovra.

Centrocampo: Fofana e Musah si giocano la conferma

Youssouf Fofana e Yunus Musah hanno convinto Amorim nello spezzone di partita contro il Celtic. Entrambi i centrocampisti hanno guadagnato credibilità per una permanenza in rosa. Lo statunitense rappresenta una risorsa preziosa anche per la sua capacità di adattarsi sulla fascia destra in caso di emergenza tattica. Warren Bondo, invece, resta in uscita. La mediana del Milan vivrà una fase di selezione naturale: i migliori resteranno, gli altri cercheranno spazio altrove. Qual è il vero valore di Fofana nel progetto? Amorim lo sta testando come mezzala moderna, capace di inserirsi e coprire simultaneamente.

La sorpresa Guernier: dalla Primavera ai grandi

Sulla trequarti emergono soluzioni inedite. Ruben Loftus-Cheek viene studiato per agire nei due sotto-punta, dove la sua fisicità dirompente può creare superiorità negli inserimenti. Aurelien Guernier, giovane talentuoso inizialmente tesserato per il Milan Futuro, sta destando impressioni positive nello staff della Prima Squadra e potrebbe essere aggregato stabilmente al gruppo per la stagione imminente. Il laboratorio di Amorim non è una fase di transizione: è una fase di costruzione sistematica, dove ogni giocatore viene rivalutato secondo nuovi parametri tattici. Il Milan della stagione 2026-2027 avrà una base differente, plasmata dalle esigenze del sistema 3-4-2-1 e dalle capacità di adattamento dei suoi elementi.