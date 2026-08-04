Milan, caccia al rinforzo chiesto da Amorim: è corsa a due

Matias Soulé ed Ethan Nwaneri sono i due nomi nel mirino del Milan per rinforzare la corsia esterna. Secondo Tuttosport, Ruben Amorim ha tracciato le prime indicazioni tattiche e il club rossonero è pronto a muoversi sul mercato.

Amorim: gli esterni necessari per il 3-4-2-1

Il passaggio al 3-4-2-1 richiede esterni di centrocampo affidabili e continui. Con Pulisic confermato e Nkunku sulla buona strada, il Milan deve completare le opzioni sulle corsie. La permanenza di Rafael Leao rimane in bilico, ma indipendentemente da quale sarà il suo destino, Amorim ha chiesto rinforzi specifici per questa posizione.

La ricerca non è casuale. Il nuovo sistema tattico dell’allenatore portoghese esige calciatori capaci di spingere e rientrare con continuità, qualità che i giocatori attualmente in rosa non garantiscono pienamente. Tuttosport rivela il ballottaggio tra Soulé e Nwaneri: due profili diversi ma complementari alle esigenze di Amorim.

Soulé e Nwaneri: il confronto tra le due strade

Matias Soulé, rappresenta l’esperienza e la continuità. Ethan Nwaneri, giovane talento dell’Arsenal, incarna il potenziale e la duttilità tattica. Il Milan dovrà scegliere quale profilo abbinare meglio ai propri obiettivi stagionali.

Quale dei due profili conviene davvero? Soulé arriva con un bagaglio di partite in Serie A, mentre Nwaneri offre margini di crescita e una carta d’identità che consentirebbe investimenti a lungo termine. La scelta dipenderà dalle valutazioni economiche e dalla disponibilità dei club proprietari.

Il mercato del Milan entra nel vivo

Dopo le prime settimane di lavoro a Milanello, il Milan ha ottenuto i feedback necessari per accelerare. La sessione di mercato ha registrato una pausa tattica, ma non strategica: il club ha già colpito con i colpi pesanti (centravanti e difensore), ora mira ai dettagli tattici richiesti da Amorim. Soulé e Nwaneri rappresentano la prossima battaglia sul mercato, con il ballottaggio che si deciderà nelle prossime settimane in base a fattibilità economica e disponibilità dei club.