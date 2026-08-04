Milan-Leao, svolta clamorosa di queste ore: cambia tutto per la prossima stagione

Rafael Leao verso la permanenza al Milan nella stagione 2026-2027. Il portoghese ha rifiutato proposte faraoliche da Fenerbahçe e Galatasaray, superiori ai 12 milioni annui.

Leão rifiuta Istanbul: il Milan diventa opzione concreta

Le big turche hanno formulato offerte ricche, ma Leao non le ha ritenute prioritarie in questa fase della carriera. Come rivela la Gazzetta dello Sport, l’esterno classe 1999 sperava in proposte dalla Premier League e dalla Liga spagnola. Niente di concreto è arrivato dalle sponde britanniche e iberiche. La quotidianità rossonera e l’affetto dell’ambiente rappresentano per il giocatore una certezza che supera il fascino del trasferimento nel campionato turco.

L’assenza di offerte congrue dai top club europei ha modificato lo scenario. A maggio Leao manifestava apertamente la volontà di cambiare aria. Oggi, a fine luglio, il quadro è radicalmente diverso. La Saudi Pro League ha proposto sondaggi ricchi, ma il giocatore non ha mai considerato quella destinazione come prioritaria.

Amorim e il 3-4-2-1: la svolta tattica che convince Leão

La vera novità arriva dall’arrivo di Rúben Amorim. Il tecnico portoghese ha messo Leao al centro del progetto, senza considerarlo un separato in casa. Durante il ritiro a Perth, in Western Australia, il feeling tra allenatore e giocatore è stato immediato. Amorim lo schiererà titolare nel derby amichevole contro l’Inter, nel suo 3-4-2-1, con Leao sul centro-sinistra nella linea dei due trequartisti.

Questo posizionamento rappresenta una sfida tattica concreta. Il portoghese dovrà adattarsi a compiti diversi dalle sue caratteristiche storiche: pressione alta, intensità atletica costante, dialogo nello stretto. I test atletici in Australia confermano che si è allenato bene, nonostante non abbia ancora 90 minuti nelle gambe.

Qual è il vero banco di prova? Le tre amichevoli internazionali in programma. Il Milan affronterà club inglesi che rappresenteranno per Leão una doppia opportunità: mettersi in mostra per attirare i radar della Premier League oppure dimostrare ad Amorim di assimilare i suoi principi di gioco nel nuovo modulo.

La dirigenza spinge per una cessione, Leão valuta la permanenza

Esiste una tensione reale tra gli obiettivi della società e le preferenze del giocatore. Il Milan spinge per una cessione da 50-60 milioni di euro per chiudere una storia lunga sette anni. Leao, invece, inizia a considerare seriamente la permanenza. L’affetto del gruppo che lo coccola e lo tratta da leader pesa nelle sue valutazioni.

Amorim si sta dimostrando un perfetto uomo d’azienda, intenzionato a valorizzare al massimo la rosa a disposizione qualora Leao decidesse di restare. Il tecnico trarrà le sue conclusioni definitive dopo il ciclo di amichevoli internazionali. Per il Milan, questa diventa una situazione da gestire con attenzione: una permanenza di Leao modificherebbe completamente le strategie di mercato in attacco e i piani di reinvestimento dei proventi di una sua eventuale cessione.