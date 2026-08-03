Milan, il trequartista arriva dalla Serie A? Le cifre spaventano i rossoneri

Soulé-Milan: le richieste economiche sono un problema. FOTO IA

Matias Soulé rappresenta l’ultima idea del Milan per la trequarti mancina, come rivela la Gazzetta dello Sport. L’argentino della Roma è stato proposto ai rossoneri, ma la richiesta è alta.

Soulé al Milan: la Roma chiede 35-40 milioni, il Diavolo frena

La ricerca di un trequartista mancino per il Milan entra in una nuova fase con il nome di Matias Soulé. Il giocatore della Roma, proposto direttamente ai rossoneri, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, rappresenta un profilo che risponde alle indicazioni tattiche di Ruben Amorim, il quale ha chiesto specificamente un esterno offensivo sinistro capace di innalzare la qualità dell’attacco milanista. Tuttavia, la valutazione della Roma crea un ostacolo concreto: 35-40 milioni di euro, cifra che il Milan considera esagerata in questa fase di mercato.

I rossoneri non possono affondare il colpo: i motivi

La situazione del club di via Aldo Rossi rimane bloccata da una variabile cruciale. Fino a quando Rafael Leao non sarà ceduto, il Milan non potrà affondare seriamente su nessun rinforzo offensivo. Questa dinamica condiziona ogni movimento di mercato e spiega perché la dirigenza rossonera, pur valutando Soulé positivamente dal punto di vista tecnico, mantiene una posizione attendista. La Roma dovrà abbassare le proprie pretese nelle prossime settimane affinché la trattativa possa decollare, altrimenti il Diavolo guarderà altrove.

Nel caso di grandi difficoltà, i rossoneri restano attenti a Ethan Nwaneri dell’Arsenal, un’alternativa che potrebbe offrire maggiore duttilità contrattuale e economica rispetto al profilo giallorosso. La prossima mossa dipenderà da due fattori. Primo: la cessione di Leao, che libererebbe risorse economiche e uno slot offensivo nel progetto tattico. Secondo: la disponibilità della Roma a negoziare il prezzo di Soulé verso il ribasso. Nel frattempo, il Milan continua a scandagliare il mercato europeo alla ricerca di quella qualità in trequarti che Amorim ritiene imprescindibile per completare la sua visione offensiva.