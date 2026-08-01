Milan, ci sono tre trequartisti nel mirino: i nomi

Il Milan accelera sulla ricerca del trequartista per Amorim e prepara l’addio di Rafael Leão. La dirigenza rossonera ha abbassato la valutazione dell’attaccante portoghese da 70 a 50 milioni di euro, escludendo formule in prestito. Con una sua cessione può sbloccarsi il mercato in entrata.

Soulé e non solo: il Milan osserva tre giocatori

La dirigenza rossonera ha delle priorità nella costruzione della squadra di Ruben Amorim. In cima alla lista figurano tre profili: Matias Soulé della Roma, Ethan Nwaneri dell’Arsenal e Ibrahim Maza del Bayer Leverkusen. Quest’ultimo rappresenta un’alternativa concreta ai profili più blasonati.

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Nwaneri costa 60 milioni: cifra spropositata per il Milan

L’Arsenal ha fissato una valutazione di 60 milioni di euro per Ethan Nwaneri, cifra completamente fuori portata per il Milan e per il calcio italiano. Il talento classe 2007 possiede le caratteristiche tattiche che Amorim ricerca: brevilineo, technicamente raffinato, con spunto nel breve. Ma il prezzo rappresenta un muro invalicabile.

Cosa cerca realmente Amorim nei due trequartisti? Il tecnico portoghese richiede profili capaci di inserirsi negli spazi e allargarsi sulle corsie per creare superiorità numerica con i quinti. Una dote che Soulé e Nwaneri possiedono, ma che anche Brahim Díaz garantirebbe con quella imprevedibilità di cui il Milan ha bisogno.

Brahim Díaz torna a Milano? Il ritorno dal Real Madrid

Secondo il ‘Corriere della Sera’, il Milan ha rimesso nel mirino Brahim Díaz. Lo spagnolo del Real Madrid ha già vestito la maglia rossonera tra il 2020 e il 2023, accumulando 18 gol e 15 assist in 124 presenze. Un ritorno clamoroso che risolverebbe rapidamente il problema della trequarti.

Díaz conosce l’ambiente, la Serie A e gli automatismi milanisti. La sua imprevedibilità negli ultimi trenta metri potrebbe accelerare l’inserimento del nuovo sistema di Amorim, riducendo i tempi di ambientamento. Una mossa intelligente dal punto di vista tattico e psicologico.