Milan, dall’Inghilterra lanciano la bomba: assalto all’attaccante da 80 milioni

Pedro Neto è entrato nella lista dei desideri del Milan per l’attacco. Secondo The Sun, i rossoneri hanno individuato nell’ala portoghese del Chelsea la soluzione per rinforzare il reparto avanzato in vista della nuova stagione con Rúben Amorim.

Pedro Neto: il prezzo del Chelsea blocca il Milan

Il Chelsea ha fissato una valutazione spropositata per il suo esterno: 70 milioni di sterline, circa 81 milioni di euro. Una cifra che rende l’operazione quasi impossibile per il Milan, almeno alle condizioni attuali. I blues non hanno fretta di venderlo e mantengono una posizione ferma sul prezzo, consapevoli dell’interesse anche del Manchester City.

La concorrenza inglese è agguerrita. Il Manchester City rappresenta un ostacolo serio nella corsa al portoghese, con risorse finanziarie superiori a quelle milaniste. Neto è stato informato dell’interesse sia del Milan che della squadra di Guardiola ed è aperto a entrambe le proposte, ma la decisione finale dipenderà dalla volontà del Chelsea di negoziare. Un prestito potrebbe cambiare gli scenari.

Cosa rende Neto interessante per il 3-4-2-1 di Amorim?

La versatilità tattica. Pedro Neto sa giocare su entrambe le fasce, destra e sinistra, con la capacità di accentrarsi per calciare con il sinistro. Combina rapidità e tecnica in modo raro: accelerazione devastante, primo passo esplosivo, dribbling nello stretto. Sa tagliare dentro il campo e creare occasioni dal nulla, perfetto per un sistema che richiede fluidità negli ultimi 30 metri.

I numeri della stagione appena conclusa in Premier League confermano il valore: 34 presenze, 30 da titolare sulla fascia destra, 5 gol e 6 assist. Media di 1,4 tiri per partita, 44,4 tocchi, 12 grandi occasioni create. I dribbling riusciti sono il 45% (1,4 di media), elemento cruciale per un’ala moderna che deve saltare l’uomo con regolarità. I possessi persi (12,4 ogni partita) rappresentano il prezzo della sua aggressività offensiva.

Milan e la sfida economica con il Chelsea

L’operazione rimane teorica finché il Milan non avrà spazio finanziario concreto. I rossoneri devono prima completare le cessioni, soprattutto quella eventuale di Leao, per liberare risorse significative. La valutazione del Chelsea è un muro invalicabile con le attuali disponibilità di bilancio.

Tuttavia il mercato ha insegnato che nulla è definitivo. Il Milan ha già sborsato oltre 70 milioni di euro per Gonçalo Ramos: se le condizioni cambieranno e il Chelsea abbassasse le pretese, o modificasse il tipo di affare, una trattativa potrebbe riaprirsi. Intanto Amorim attende rinforzi per il suo 3-4-2-1, e Pedro Neto rimane un profilo da monitorare nel panorama del Milan.