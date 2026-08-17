Milan, dopo Moreira cambia anche il futuro di Leao? Nuovo sondaggio dalla Premier

Rafael Leão è nel mirino del Leeds United, ma l’ostacolo economico è insormontabile per ora. Gli inglesi hanno avviato contatti diretti secondo Football Insider, fermandosi però di fronte alle richieste salariali del portoghese.

Leeds e Leão: il nodo dello stipendio ferma tutto

Daniel Farke e la dirigenza del Leeds hanno dovuto fare i conti con una realtà scomoda: Leão chiede oltre 10 milioni di euro annui, cifra che esula completamente dai parametri della società inglese. Le commissioni degli agenti aggravano ulteriormente la situazione. Nonostante questo, Football Insider rivela che la pista non è definitivamente chiusa. Se il Milan dovesse abbassare le pretese economiche, il dialogo potrebbe riaprirsi.

Il club rossonero continua a fissare il prezzo a 45 milioni di euro per il cartellino. Una cifra che il Leeds potrebbe anche considerare, a patto di trovare una soluzione sull’ingaggio. Al momento nessuna formula concreta è stata discussa tra le parti.

Galatasaray e Manchester United: le alternative al Leeds

Nel frattempo, la Turchia si muove con decisione. Il Galatasaray ha messo sul tavolo 35 milioni di euro per convincere il Milan a lasciar partire Leão. È l’unica offerta ufficiale ricevuta finora dal club rossonero. Il Manchester United, che aveva avviato primi sondaggi in primavera, continua a monitorare la situazione senza però presentare alcuna proposta concreta.

Leão ha sempre dichiarato la propria preferenza per la Premier League. Questa apertura verso il calcio inglese spiega perché agenti e intermediari continuano a proporre il portoghese a diversi club del campionato britannico, nonostante i fallimenti finora registrati.

Cosa serve per sbloccare la situazione?

Una riduzione drastica dell’ingaggio o un compromesso sul cartellino. Il Leeds deve decidere se investire davvero su Leão oppure virare su alternative meno costose. Le prossime settimane saranno determinanti: il Milan attende proposte concrete, mentre gli inglesi si prendono tempo per valutare le loro reali possibilità economiche senza compromettere l’equilibrio di bilancio.

L’acquisto di Diego Moreira potrebbe accelerare la cessione di Leão. Il Milan ha una soluzione offensiva già in casa e non ha fretta di svendere. Il Leeds dovrà decidere entro breve se affondare il colpo su Leão oppure puntare su un altro profilo.