Milan, ora va piazzato Nkunku: qual è il club in pole per il francese

Christopher Nkunku lascia il Milan dopo dodici mesi. L’attaccante francese è stato escluso dai piani di Ruben Amorim e il club rossonero apre alla cessione, con il Lipsia in prima linea.

La decisione del nuovo tecnico portoghese è stata rapida e definitiva. Nkunku, arrivato nell’estate 2025 dal Chelsea con un contratto fino al 2030, non rientra nel progetto tattico rossonero. La dirigenza milanista sta quindi ascoltando proposte per il francese, trasformando una stagione di transizione in una vera e propria uscita.

Lipsia, Dortmund e Newcastle: tre pretendenti concrete

Il Lipsia rappresenta il candidato più credibile. La squadra tedesca ha già contattato direttamente gli agenti del giocatore e conosce perfettamente le sue caratteristiche. Con il club tedesco, Nkunku ha totalizzato 70 gol in 172 partite, conquistando il titolo di miglior giocatore della Bundesliga nel 2021/22 e quello di capocannoniere nella stagione successiva. Un ritorno in Germania significherebbe riproporre l’ambiente dove ha espresso il miglior calcio della carriera.

Anche il Borussia Dortmund ha manifestato interesse concreto. La pista inglese del Newcastle rimane aperta, con il club di Premier League che potrebbe trasformare l’attenzione iniziale in un’offerta formale. Dalla Spagna arrivano ulteriori sondaggi, con il Barcellona che ha avviato contatti con l’entourage del francese, sebbene senza ancora dialogare direttamente con il Milan.

Nkunku al Lipsia: quale formula per il Milan

Il nodo economico è centrale. Nkunku è costato una cifra importante appena dodici mesi fa e il Milan non può permettersi una minusvalenza significativa. Un prestito trasferirebbe il problema a stagione successiva, mentre una cessione definitiva libererebbe immediatamente risorse e spazio nella rosa. La concorrenza tra le squadre interessate potrebbe favorire condizioni più vantaggiose per i rossoneri, soprattutto se il Lipsia deciderà di accelerare.

La stagione appena conclusa non è stata completamente negativa. Nel finale Nkunku aveva mostrato segnali incoraggianti, con sette gol in campionato e otto in totale. La rete su rigore contro il Genoa lo aveva consacrato come possibile elemento su cui continuare a contare. Il cambio in panchina ha però azzerato ogni progettualità.

Perché il Lipsia rappresenta il contesto ideale

Il francese non è una punta tradizionale e rende al massimo quando può muoversi tra le linee, ricevere alle spalle del centravanti e attaccare gli spazi in verticale. Sono caratteristiche che lo avevano reso uno dei migliori della Bundesliga prima del trasferimento al Chelsea. In Germania aveva trovato un sistema tattico capace di esaltare la mobilità e la libertà di movimento, esattamente ciò che non ha trovato a Milano sotto diverse gestioni tecniche.

La prossima settimana sarà decisiva. Il Lipsia sta spingendo con contatti diretti agli agenti e il Milan deve valutare quale proposta rappresenta il miglior equilibrio tra soluzione sportiva e protezione dell’investimento. La cessione di Nkunku potrebbe sbloccare anche altre operazioni in uscita, creando margine economico per il calciomercato Milan e alleggerendo il monte ingaggi di Amorim.