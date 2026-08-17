Moreira al Milan, attesa solo la firma: le cifre definitive dell’operazione fanno discutere

Diego Moreira al Milan per 65 milioni di euro totali: 45 milioni di base fissa più 20 di bonus. Secondo Sky Sport, come rivela Gianluca Di Marzio, l’operazione rappresenta una prova di forza di Cardinale e della società rossonera sul mercato estivo.

Moreira al Milan: lo Strasburgo incassa 45 milioni fissi

La trattativa si è conclusa con cifre precise e non negoziabili. La base fissa raggiunge i 45 milioni, mentre i bonus possono arrivare fino a 20 milioni aggiuntivi. Lipsia e una squadra di Premier League hanno provato fino all’ultimo a inserirsi, ma il belga ha scelto il progetto rossonero. L’entourage del giocatore, gestito da Jorge Mendes, ha accelerato verso Milano nelle ultime settimane.

Cardinale ha dimostrato di voler investire subito, senza aspettare cessioni preliminari. La cifra è alta per un giocatore che lo scorso gennaio era stato valutato intorno ai 50 milioni. Lo Strasburgo aveva inizialmente chiesto 70 milioni alla Roma mesi fa, secondo quanto rivelato da fonti di mercato.

Quale ruolo ricoprirà Moreira nel Milan di Amorim

Il belga gioca indistintamente su entrambe le fasce. Dichiarazioni recenti del giocatore confermano la sua duttilità tattica. Amorim avrà quindi libertà di schierarlo dove le necessità tattiche lo richiedono, sia come esterno sinistro che destro.

L’acquisto rispecchia il nuovo corso del Milan. Dopo mesi di mercato bloccato e scelte conservative, il club rossonero accelera con investimenti importanti.

Il mercato del Milan entra nella sua fase più concreta. Se la base fissa di 45 milioni per Diego Moreira sancisce l’intenzione di spendere, i prossimi giorni diranno se il club rossonero riuscirà a completare la rosa secondo le esigenze tattiche di Amorim. Le cessioni di giocatori con la valigia in mano potranno finanziare ulteriori operazioni in entrata.