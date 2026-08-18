Milan, tutta la verità sull’ipotesi Endrick: cosa filtra dal club rossonero

Gerry Cardinale ha contattato personalmente l’entourage di Endrick, attaccante del Real Madrid, secondo quanto rivela Fabrizio Romano. Il presidente rossonero ha cercato informazioni sulla situazione del brasiliano, ma il Real Madrid oppone un muro invalicabile.

Cardinale chiama Endrick: il Real Madrid dice no

Come rivela Fabrizio Romano, il contatto tra il Milan e l’entourage di Endrick rappresenta più un sondaggio esplorativo che una vera trattativa. Cardinale ha voluto verificare direttamente la disponibilità del talento madrileno, ma la risposta è stata immediata e cristallina: il giocatore non si muove, almeno per questa finestra di mercato. Florentino Pérez ha blindato la situazione da oltre dieci giorni, comunicando che Endrick rimarrà al Real Madrid. Anche il giocatore stesso ha manifestato l’intenzione di rimanere nella capitale spagnola.

La chiamata del Milan rappresenta comunque un tentativo concreto di sondare il terreno, anche se le probabilità di una riuscita rimangono minime. Romano sottolinea che scardinare le difese del Real Madrid per tutti i club è un’impresa quasi impossibile. Tuttavia, il Milan non ha abbandonato completamente l’idea: la finestra di mercato potrebbe ancora riservare sorprese negli ultimi giorni, magari con la formula del prestito.

Prestito o nulla: il Milan valuta il piano B

Cosa significa concretamente questo contatto? Il Milan ha semplicemente mantenuto viva una possibilità futura, senza illusioni immediate. Se la situazione dovesse cambiare negli ultimi giorni di agosto, il club rossonero vuole essere già in contatto con l’entourage di Endrick per muoversi rapidamente. Oggi il Real Madrid chiude la porta, ma Romano stesso ammette che questa chiamata potrebbe rivelarsi propedeutica per sviluppi successivi.

La strategia rossonera è prudente e realistica. Cardinale non ha mosso offerte formali, non ha spinto con cifre, ha semplicemente raccolto informazioni e mantenuto i canali aperti. Questo approccio consente al Milan di valutare altre opzioni offensive senza legarsi a una situazione cristallizzata. Nel frattempo, i rossoneri continueranno a scandagliare il mercato per attaccanti effettivamente disponibili, sapendo che Endrick rimane un’opportunità teorica piuttosto che una reale possibilità di mercato per il calciomercato del Milan di questa sessione estiva.