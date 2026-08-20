Milan, è corsa a due per Ricci: il Como non è solo!

Samuele Ricci continua ad alimentare il mercato in uscita rossonero: è corsa a due per il suo acquisto tra Como e Atalanta, la quale è interessata al calciatore da tempo e potrebbe dar vita a un duello con i lariani.

Ricci tra Como e Atalanta: il Milan non vuole svenderlo

L’esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha fatto il punto sulla situazione inerente al futuro di Samuele Ricci. Il giovane centrocampista italiano resta in uscita dal Milan, ma i rossoneri hanno pretese economiche piuttosto importanti e non vogliono andare incontro ad alcuna svalutazione. Per questa ragione, le richieste non sono basse per i due club interessati, Como e Atalanta – in corsa da maggio – pronte a investire per lui. La soluzione ideale dipenderà soprattutto dalla formula proposta dai due club lombardi: l’interesse c’è ed è evidente, ma serve l’incastro giusto coi rossoneri.