Calciomercato del Milan

Milan, suggestione clamorosa per la difesa: contatti in corso

di
Milan, suggestione clamorosa per la difesa: contatti in corso
Ruben Dias al Milan: contatti fra le parti
Il Milan sogna il clamoroso colpo Ruben Dias

Per rinforzare il reparto arretrato, il Milan avrebbe allacciato i contatti per l’acquisto di Ruben Dias dal Manchester City. L’ambizione del club rossonero non si ferma e si effettuerà un tentativo per uno dei giocatori migliori al mondo nel reparto difensivo.

Milan su Ruben Dias: contatti avviati

Il Milan potrebbe non aver concluso il proprio lavoro per il calciomercato in entrata. Il lungo incontro tenutosi ieri con il super-agente Jorge Mendes dà già importanti risultati: i rossoneri avrebbero allacciato i contatti per l’acquisto del difensore Ruben Dias, come svelato da Orazio Accomando di Sport Mediaset. Infatti, il centrale di proprietà del Manchester City è all’interno della scuderia Gestifute (agenzia di Mendes, per l’appunto) e il suo acquisto rappresenterebbe il sogno estivo a Casa Milan, seppur sia legato ai Citiziens da un contratto molto oneroso e lungo (fino al 2029).

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

Gestione cookie