Milan, suggestione clamorosa per la difesa: contatti in corso

Per rinforzare il reparto arretrato, il Milan avrebbe allacciato i contatti per l’acquisto di Ruben Dias dal Manchester City. L’ambizione del club rossonero non si ferma e si effettuerà un tentativo per uno dei giocatori migliori al mondo nel reparto difensivo.

Milan su Ruben Dias: contatti avviati

Il Milan potrebbe non aver concluso il proprio lavoro per il calciomercato in entrata. Il lungo incontro tenutosi ieri con il super-agente Jorge Mendes dà già importanti risultati: i rossoneri avrebbero allacciato i contatti per l’acquisto del difensore Ruben Dias, come svelato da Orazio Accomando di Sport Mediaset. Infatti, il centrale di proprietà del Manchester City è all’interno della scuderia Gestifute (agenzia di Mendes, per l’appunto) e il suo acquisto rappresenterebbe il sogno estivo a Casa Milan, seppur sia legato ai Citiziens da un contratto molto oneroso e lungo (fino al 2029).