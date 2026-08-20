Futuro Tomori, arriva la svolta: la trattativa con il Milan entra nel vivo

Fikayo Tomori verso l’addio al Milan. L’Aston Villa ha avviato i dialoghi per il difensore inglese, che ha già autorizzato il ritorno in Premier League.

Tomori e l’Aston Villa: trattativa concreta per la difesa

Secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport, il club inglese ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore. Tomori non è l’unico obiettivo dei Villans per la retroguardia, ma il Milan potrebbe trovare un accordo rapido sulla base di cifre vantaggiose per entrambe le parti. Il difensore ha già comunicato il suo assenso al trasferimento in Inghilterra, sbloccando di fatto le trattative.

Il contratto di Tomori scade il 30 giugno 2027. Questa scadenza relativamente vicina ha spinto il Milan a ridimensionare le aspettative economiche: il club rossonero potrebbe accontentarsi di un’offerta tra 10 e 15 milioni di euro. Una cifra ragionevole che evita la perdita a parametro zero e consente ai Villans di operare con budget contenuti rispetto alla valutazione di mercato del giocatore, stimata intorno ai 17 milioni su Transfermarkt.

Milan, la ricerca del sostituto con Amorim in panchina

La partenza di Tomori lascerebbe il Milan con soli cinque difensori centrali in rosa. Ruben Amorim ha costruito il suo 3-4-2-1 su una difesa a tre robusta e affidabile: cinque elementi non bastano per tre competizioni. La dirigenza rossonera ha già identificato i profili ideali per rimpiazzare il centrale inglese.

Gonçalo Inácio rappresenta la priorità dichiarata di Amorim, ma lo Sporting Lisbona chiede almeno 40 milioni di euro. Tiago Gabriel del Lecce è valutato intorno ai 30 milioni. Altre opzioni circolano negli uffici di Casa Milan, ma il tecnico portoghese ha chiaramente indicato il difensore dello Sporting come ideale per il suo sistema. La trattativa per Inácio richiederà uno sforzo economico significativo, diversamente dal caso Tomori dove l’Aston Villa potrebbe chiudere in tempi brevi.

L’eventuale partenza di Tomori libererebbe anche spazio salariale nel bilancio rossonero, risorsa preziosa per finanziare l’acquisto di un difensore centrale di livello internazionale. Il Milan dovrà muoversi rapidamente: l’Aston Villa non attenderà a lungo, e Amorim ha bisogno di certezze sulla propria retroguardia per affrontare la nuova stagione con la necessaria tranquillità.