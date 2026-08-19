Milan scatenato, ecco il prossimo rinforzo: è una richiesta di Amorim

Dopo Diego Moreira, il Milan vuole Gonçalo Inacio per completare la rosa di Ruben Amorim. Come rivela il Corriere dello Sport, l’allenatore portoghese ha chiesto lui per rinforzare una difesa che vedrà partire Fikayo Tomori.

Inacio: il centrale che Amorim conosce bene

Amorim non intende affidare la difesa a soluzioni improvvisate: il tecnico conosce esattamente il giocatore che vuole accanto ai suoi centrali. Secondo il quotidiano romano, il nome è uno solo: Gonçalo Inacio, difensore che Amorim ha già allenato ai tempi dello Sporting Lisbona. Non è una scelta casuale: difensore centrale con esperienza internazionale, già rodato nel sistema di gioco che Amorim intende implementare al Milan.

Amorim ha già ottenuto Diego Moreira, jolly delle fasce che amplifica le opzioni offensive. Ora la priorità diventerà blindare il settore arretrato con un centrale di qualità, capace di garantire solidità e affidabilità nella fase difensiva. Il tassello che consentirà quest’operazione è la cessione di Tomori, oramai sempre più in orbita Juventus.

Milan: il mercato in entrata non è finito

L’acquisto di Moreira non rappresenta la conclusione della campagna estiva rossonera. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Cardinale e il suo staff continuano a lavorare su più fronti contemporaneamente. L’arrivo di un trequartista rimane nell’agenda, così come il completamento della difesa con l’innesto di un centrale di livello.

Il Milan deve operare con logica costruttiva: ogni movimento in entrata richiede spazi nella rosa e nella lista UEFA. Le cessioni rimangono un elemento determinante per sbloccare ulteriori operazioni. Amorim ha già manifestato chiaramente quali profili ritiene indispensabili per competere a tutti i livelli, e la dirigenza lavora per accontentarlo entro i margini finanziari disponibili.

Inacio al Milan non è solo una suggestione di mercato, ma una richiesta esplicita del tecnico che vede nel difensore portoghese la soluzione ideale per la propria retroguardia. Se Cardinale riuscirà a concretizzare l’operazione, il Milan avrà effettivamente completato la rosa nelle aree critiche individuate da Amorim durante questa sessione estiva di calciomercato.