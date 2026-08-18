Diego Moreira al Milan, i dettagli del colpo: durata del contratto e stipendio

Diego Moreira ha chiuso il suo trasferimento al Milan e firmerà nelle prossime ore il contratto che lo legherà al club rossonero.

Moreira al Milan: l’operazione da 48 milioni più percentuale

Come rivela Il Giornale, il belga arrivato dallo Strasburgo ha superato la concorrenza di Lipsia, Borussa Dortmund e Roma grazie al decisivo intervento di Jorge Mendes. L’operazione complessiva raggiunge i 48 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, portando gli investimenti estivi del Milan a quota 150 milioni. Le visite mediche in programma, mancano solo le firme sui documenti ufficiali.

Il giocatore firma fino al 2031 con un compenso di tre milioni di euro a stagione. L’intermediazione dell’agente portoghese è stata determinante per chiudere l’accordo tra le due società in tempi rapidi. Il Milan ha bruciato i tempi rispetto ai principali competitor europei, scegliendo di investire risorse significative su un profilo giovane e in crescita. Mendes ha gestito ogni dettaglio della trattativa, dalle condizioni economiche ai termini contrattuali, garantendo che tutte le parti raggiungessero un’intesa solida.

Moreira in numeri: cinque gol e nove assist con lo Strasburgo

Quale è il profilo tecnico di Moreira? Nella stagione appena conclusa con lo Strasburgo, il belga ha collezionato 42 presenze tra Ligue 1, Coppa di Francia e Conference League, segnando cinque gol e fornendo nove assist ai compagni. Numeri che evidenziano le sue capacità sia in fase offensiva che di creazione del gioco.

La scelta del Milan di puntare su Moreira rispecchia una strategia di mercato orientata verso giocatori con margini di miglioramento significativi e una buona capacità di adattamento. Il contratto lungo fino al 2031 conferma la fiducia della dirigenza nei suoi sviluppi futuri. L’inserimento nella rosa di Amorim rappresenta una scommessa sulla continuità progettuale, con l’obiettivo di costruire un nucleo stabile intorno a profili promettenti.

Con l’arrivo di Moreira il Milan ha raggiunto i 150 milioni di spesa complessiva in questa campagna acquisti. La cifra colloca il Diavolo tra i più attivi del mercato europeo estivo, confermando l’intenzione della proprietà di fornire al nuovo allenatore gli strumenti necessari per competere ai massimi livelli. Gli ulteriori movimenti dipenderanno dalle valutazioni tecniche di Amorim e dalle eventuali partenze di elementi della rosa attuale.