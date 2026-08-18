Leao alla Roma? Romano e Moretto fanno il punto: cosa filtra sulla trattativa

Leao e la Roma, capitolo definitivamente chiuso. Secondo Matteo Moretto, gli ultimi rumors su un possibile trasferimento in giallorosso non hanno alcun fondamento concreto.

Leao-Roma: il sondaggio che non è mai decollato

L’esperto di calciomercato ha chiarito la situazione con precisione:

“Da quanto mi risulta è una situazione vecchia. Ad inizio mercato c’era stato un sondaggio, ma poi da lì non c’è stato più nulla. La Roma è andata su altri obiettivi”.

Il contatto iniziale risale alle prime settimane della sessione estiva, quando i giallorossi hanno esplorato la disponibilità del portoghese. Niente di più. Da allora, silenzio totale. La Roma ha riorientato le proprie priorità di mercato verso altre direzioni, abbandonando definitivamente l’idea di portare Leao in Serie A.

Il motivo della chiusura della pista italiana è duplice. Innanzitutto, Leao non apre a soluzioni domestiche: il giocatore non intende restare in Italia, preferendo altre destinazioni europee o extra-europee. In secondo luogo, il gap economico tra i club di Serie A e le richieste salariali del portoghese rende praticamente impossibile qualunque negoziazione.

“Per i club di A è difficile avvicinarsi a livello economico alle richieste di ingaggio di Leao“.

Ha sottolineato Moretto, confermando un dato oggettivo: nessuna società italiana può sostenere le pretese economiche del giocatore rossonero.

Galatasaray e Arabia Saudita: le vere alternative

Moretto ha indicato con chiarezza dove si concentrano le possibilità concrete per il futuro di Leao:

“Io resterei più sulle piste di cui stiamo parlando nelle ultime ore, cioè Galatasaray e Arabia Saudita“.

Sono queste le uniche destinazioni che dispongono della forza economica necessaria per avvicinare il giocatore del Milan. Il club turco, in particolare, ha già avanzato sondaggi ufficiali nelle scorse settimane. I club sauditi, invece, rappresentano un’opzione sempre più concreta nel mercato contemporaneo, capaci di offrire ingaggi senza precedenti.

Qual è lo scenario più probabile per Leao? Dipenderà dalla volontà del giocatore di lasciare il Milan e dalle offerte effettive che arriveranno nei prossimi giorni. Se il portoghese dovesse decidere di cambiare aria, Galatasaray rimane la destinazione europea più realistica, mentre l’Arabia Saudita rappresenta l’alternativa economicamente più vantaggiosa. Per quanto riguarda la Serie A, il capitolo Roma-Leao è ormai archiviato: il Milan non passerà da Trigoria per il numero 10 rossonero.

Intanto, il Milan prosegue le proprie operazioni di mercato su altri fronti. Moretto ha confermato che oggi è previsto un contatto tra il club rossonero e il Porto per definire l’operazione Gimenez, con ottimismo sulla chiusura dell’affare in prestito gratuito con diritto di riscatto. Le energie di Cardinale e della dirigenza rossonera sono concentrate su questo tipo di movimenti, mentre la situazione di Leao rimane in standby, in attesa di sviluppi concreti da Galatasaray e dal mercato saudita.