Calciomercato Milan, addio imminente: spunta una destinazione a sorpresa

Christopher Nkunku verso l’addio al Milan. Il club rossonero ha aperto alla formula del prestito per accelerare la partenza dell’attaccante francese.

Nkunku fuori dal progetto: l’isolamento a Milanello

La posizione di Nkunku in rossonero è diventata insostenibile. Ruben Amorim ha deciso di escluderlo dal gruppo: il francese è stato relegato agli allenamenti separati a Milanello insieme a Fikayo Tomori, Youssouf Fofana e David Odogu. Non si tratta di una semplice esclusione temporanea, ma di una chiara comunicazione sulla sua uscita dalla rosa. Il Milan non intende trattenere un giocatore che non rientra nei piani tecnici del nuovo corso.

L’apertura alla formula del prestito rappresenta una mossa strategica per facilitare il trasferimento. Piuttosto che insistere su una cessione definitiva e rischiare di trattenere un elemento fuori dal progetto, i rossoneri preferiscono trovare una soluzione rapida e conveniente. Così facendo, evitano di bloccare il calciomercato in entrata e alleggeriscono l’ingaggio.

Lipsia: il ritorno in Bundesliga che conviene a tutti

Il Lipsia è tornato alla carica per Nkunku. Secondo Bulinews, il club tedesco ha contattato l’entourage del giocatore nel fine settimana per sondare un possibile ritorno. Nkunku conosce bene l’ambiente: tra il 2019 e il 2023 ha collezionato 126 gol e assist in 172 presenze con i Roten Bullen, il periodo migliore della sua carriera. Per lui, tornare in Bundesliga significa tornare a casa.

Lipsia ha i mezzi economici per sostenere l’operazione. Il club tedesco ha già dimostrato disponibilità di spesa: ha ponderato un’offerta da 60 milioni di euro per Said El Mala del Colonia. Questo contesto rende il prestito di Nkunku fattibile da entrambe le parti, anche se la formula esatta non è ancora cristallizzata.

Quale ostacolo rimane? La struttura dell’accordo. Mentre le parti hanno intavolato trattative concrete, i dettagli del prestito—contributo economico del Lipsia, durata, eventuali diritti di riscatto—non sono stati ancora definiti. Tuttavia, l’interesse concreto del club tedesco e la disponibilità di Nkunku riducono significativamente le distanze.

Il Milan ha scelto di non aspettare ulteriormente. Offrendo il prestito, accelera il processo e libera spazio nel bilancio e nello spogliatoio. Nkunku a Lipsia rappresenterebbe il ritorno del francese al suo habitat tattico ideale, dove ha dimostrato il massimo potenziale. Nelle prossime settimane il calciomercato Milan potrebbe registrare la partenza ufficiale: una soluzione che conviene al club rossonero, al giocatore e allo stesso Lipsia, desideroso di rinforzare l’attacco in Bundesliga.