Modric, che frecciata ad Allegri: la frase fa impazzire i tifosi

Luka Modric ha fissato lo standard per il Milan con una dichiarazione netta: al club rossonero non si può puntare al quarto posto, ma solo alla vittoria. Il centrocampista croato ha parlato ai canali ufficiali milanisti tracciando un parallelo diretto con la sua esperienza al Real Madrid.

Modric: il Milan è come il Real, devi vincere

Le parole del croato non lasciano spazi a interpretazioni. Una frecciata ad Allegri?

“Se giochi nel Milan la cosa più normale è pensare di voler vincere, non pensare di centrare la qualificazione in Champions League. Devi puntare al massimo”

,Una critica implicita a chi, dalla panchina, potrebbe accontentarsi di traguardi inferiori. Il paragone con il Real Madrid è esplicito:

“Ho giocato nel Real Madrid, il club più grande del mondo, ma la sensazione è che il Milan sia allo stesso livello. Quando sei qui capisci il perché”.

La stagione scorsa il Milan ha concluso con frustrazione. Modric lo riconosce:

“Frustrante. Stavamo facendo bene fino a marzo, abbiamo giocato bene e ottenuto bei risultati”.

L’infortunio contro la Juventus lo ha privato degli ultimi mesi decisivi. Ma il croato non si sofferma sulle scuse. Ha rinnovato il contratto perché sentiva la fiducia della società e ha deciso di restare per competere, non per amministrare.

La mentalità vincente come unica opzione

Cosa significa questa posizione? Significa che per Modric non esiste una stagione di transizione o di assestamento. “Rimanere umili, lavorare duramente, restare uniti“ sono i pilastri, ma l’obiettivo rimane uno solo. Il centrocampista sa bene che il Milan ha una storia di vittorie, non di piazzamenti. La sua presenza è un promemoria costante di cosa significhi giocare per un grande club.

La reazione ai dubbi sulla sua età è rivelatrice della mentalità che porta in squadra.

“So che ci sono ragazzi che hanno 20 anni in meno di me. Io non penso a queste cose, anzi, mi fanno sentire più giovane e mi sprona a competere con loro. Sono un ragazzo molto competitivo e ho ancora il desiderio di farlo“.

L’amore dei tifosi lo ha sorpreso positivamente.

“Ho sentito amore fin dal primo giorno: per strada, sui social, ovunque”.

Ma Modric sa che l’amore si restituisce con le prestazioni, non con le dichiarazioni. Questo è il patto che ha sottoscritto rinnovando con il Milan.

Il Milan e l’assenza di alternative alla vittoria

La stagione che si apre deve essere costruita su questa base: il Milan non ha alternative. Non può permettersi di affidarsi a progetti graduali o a obiettivi ridimensionati. Modric ha scelto di restare perché crede che la società pensi allo stesso modo. Se così non fosse, la sua presenza diventerebbe un peso, non un asset. Il prossimo campionato dirà se il Milan ha veramente assorbito questo messaggio o se continuerà a oscillare tra ambizioni e realtà.