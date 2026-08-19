Rafael Leao all’Al-Hilal: la cifra che potrebbe convincere il Milan

L’Al-Hilal torna alla carica per Rafael Leao con un’offerta concreta: 40 milioni al Milan e 15 milioni netti annui al portoghese, cifra che rappresenta il tentativo più serio della squadra saudita dopo il rifiuto ricevuto durante il Mondiale.
Leao e l’Al-Hilal: la proposta che cambia i calcoli del Milan
La società saudita ha deciso di rilanciare dopo il no precedente, consapevole che il Milan oggi ascolta proposte a partire da 40-45 milioni di euro. La distanza tra domanda e offerta iniziale si riduce significativamente, creando uno spazio reale di trattativa.
L’ingaggio proposto di 15 milioni netti a stagione rappresenta un salto economico sostanziale rispetto a quanto percepisce attualmente a Milano. Il contratto lungo e garantito costituisce un elemento di attrazione non secondario.
Galatasaray fermo a 35 milioni: la pista turca perde terreno
Mentre l’Al-Hilal sale con decisione, il Galatasaray rimane ancorato a un’offerta di 35 milioni più bonus che non ha subito variazioni negli ultimi giorni. La mancanza di rilanci ridimensiona notevolmente la competitività della soluzione turca rispetto alle ambizioni economiche del Milan. La differenza di 5 milioni netti assume importanza crescente nel valutare le opzioni concrete.