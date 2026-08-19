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Rafael Leao all’Al-Hilal: la cifra che potrebbe convincere il Milan

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Rafael Leao all’Al-Hilal: la cifra che potrebbe convincere il Milan
Azione di gioco tra Milan e Chelsea in amichevole pre-campionato
Leao in maglia nera contrasta un avversario del Chelsea in maglia blu durante un'amichevole

L’Al-Hilal torna alla carica per Rafael Leao con un’offerta concreta: 40 milioni al Milan e 15 milioni netti annui al portoghese, cifra che rappresenta il tentativo più serio della squadra saudita dopo il rifiuto ricevuto durante il Mondiale.

Leao e l’Al-Hilal: la proposta che cambia i calcoli del Milan

La società saudita ha deciso di rilanciare dopo il no precedente, consapevole che il Milan oggi ascolta proposte a partire da 40-45 milioni di euro. La distanza tra domanda e offerta iniziale si riduce significativamente, creando uno spazio reale di trattativa.

L’ingaggio proposto di 15 milioni netti a stagione rappresenta un salto economico sostanziale rispetto a quanto percepisce attualmente a Milano. Il contratto lungo e garantito costituisce un elemento di attrazione non secondario.

Rafael Leao in maglia Milan bianca e rossa durante una partita
Rafael Leao in azione con la maglia del Milan

Galatasaray fermo a 35 milioni: la pista turca perde terreno

Mentre l’Al-Hilal sale con decisione, il Galatasaray rimane ancorato a un’offerta di 35 milioni più bonus che non ha subito variazioni negli ultimi giorni. La mancanza di rilanci ridimensiona notevolmente la competitività della soluzione turca rispetto alle ambizioni economiche del Milan. La differenza di 5 milioni netti assume importanza crescente nel valutare le opzioni concrete.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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