Ricci saluta il Milan ma resta in Serie A? La formula può sbloccare l’affare in uscita

Samuele Ricci finisce nel mirino del Como, che ha avanzato una proposta concreta al Milan per il centrocampista italiano. La formula messa sul tavolo è quella del prestito con diritto di riscatto, soluzione che rappresenta il punto di partenza per una trattativa destinata a svilupparsi nei prossimi giorni.

Ricci e il Como: gli agenti hanno fatto la mossa

Gli agenti del centrocampista rossonero hanno proposto il giocatore al club lariano guidato da Cesc Fabregas. Il Como, intenzionato a rafforzare il centrocampo, ha colto l’occasione e ha formulato un’offerta che evita un esborso immediato significativo. La formula del prestito con diritto di riscatto consente al club di valutare il rendimento di Ricci senza impegnarsi in una spesa rilevante fin da subito.

Questa soluzione potrebbe interessare anche al Milan, che in questa fase di mercato sta cercando di ottimizzare le risorse disponibili. Un’operazione di questo tipo permetterebbe ai rossoneri di alleggerire la rosa mantenendo comunque un’opzione di controllo sul futuro del giocatore. Fabregas crede nelle qualità tecniche di Ricci e vede in lui un elemento utile per il progetto tecnico in costruzione. Nei prossimi giorni verranno definiti i dettagli della trattativa tra il Milan e il Como per Samuele Ricci.