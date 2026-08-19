Milan, non solo Gimenez: un altro attaccante può salutare

Dopo aver acquistato Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain, il Milan sta sfoltendo il reparto offensivo. Se sul messicano Santiago Gimenez c’è il Porto (con la prima offerta rifiutata), anche il nuovo acquisto Andrej Kostic può salutare, con lo Sparta Rotterdam su di lui.

Kostic via in prestito: vicino allo Sparta Rotterdam

Il Milan sta pensando alle cessioni prima di puntellare i vari reparti con colpi last minute. Tra i reparti più affollati, l’attacco è sicuramente quello in cui si stanno studiando varie operazioni in uscita.

Sicuramente Gonçalo Ramos è arrivato per fare il titolare e, inoltre, mister Amorim ha confermato Francesco Camarda come sostituto. Ciò vuol dire che non c’è spazio per Santiago Gimenez e Andrej Kostic.

Se per il primo si sta trattando col Porto, il secondo è nel mirino degli olandesi dello Sparta Rotterdam. Il 19enne montenegrino, arrivato da pochissimo dal Partizan Belgrado, si trasferirà in prestito secco, come svelato da Francesco Letizia e confermato da Alfredo Pedullà.