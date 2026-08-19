Milan, Goncalo Ramos si presenta: “Non ho avuto dubbi, ho degli obiettivi”, poi sulla squadra…

Gonçalo Ramos al Milan per vincere trofei e scrivere la storia. L’attaccante portoghese ha svelato in esclusiva ai canali ufficiali del club i segreti della sua scelta e le ambizioni che lo guidano in rossonero.

Ramos e il Milan: la scelta senza dubbi

“Quando ho saputo che c’era la possibilità di venire qui non ho avuto dubbi: era la scelta giusta”. Gonçalo Ramos ha parlato chiaro nella sua intervista.

Non è stata una decisione ponderata, ma immediata, consapevole. Il centravanti portoghese è arrivato al Diavolo come acquisto più costoso della storia del club, e la determinazione con cui ha accettato la proposta testimonia la chiarezza mentale che lo contraddistingue. Non una semplice firma su un contratto, ma l’adesione a un progetto in cui credeva già prima di varcare Milanello.

Il legame affettivo ha reso tutto ancora più significativo. Suo padre tifava Milan, e vestire questa maglia rappresenta per Ramos il completamento di un cerchio familiare:

“Questo è uno dei club più importanti del mondo, e per me è ancora più speciale perché era la squadra preferita di mio padre”.

Una motivazione che va oltre il calcio, che affonda le radici nella memoria e nel rispetto verso chi l’ha preceduto. Questo genere di connessione emotiva raramente si trova negli attaccanti di caratura internazionale, eppure qui c’è, genuina e palpabile.

Amorim e gruppo: le sensazioni di Ramos

La presenza di Ruben Amorim è stata determinante. Ramos ha subito riconosciuto un’affinità calcistica con l’allenatore:

“Condivido la stessa idea di calcio del nostro allenatore. È bello sentire la sua fiducia e il fatto che mi voglia nel suo progetto”.

Non si tratta di un dettaglio marginale. Quando un attaccante di questo livello trova un tecnico che lo capisce dal punto di vista tattico, la resa sul campo tende a essere esponenziale. Amorim ha vinto la fiducia del portoghese ancor prima che questi mettesse piede a Milanello, e quella fiducia si è trasformata in motivazione aggiuntiva.

Le prime settimane di lavoro hanno confermato le aspettative positive. Ramos ha trovato un ambiente coeso, un gruppo che lo ha accolto senza reticenze:

“Ho trovato un gruppo fantastico. Sono davvero felice di poter lavorare con loro. Queste prime settimane sono state positive, non vedo l’ora che inizi il campionato. Il mio obiettivo è vincere più trofei possibili e spero anche di segnare un sacco di gol“.

L’integrazione è avvenuta naturalmente, senza attriti, il che rappresenta un elemento cruciale per chi arriva con il peso di un investimento massiccio sulle spalle.

Ramos saluta il pubblico durante una partita del Milan

La mentalità come arma vincente

La mentalità vince il talento quando il talento non ha mentalità. Ramos ha espresso questo concetto con estrema chiarezza, traducendo in parole l’esperienza accumulata nei migliori club europei:

“Puoi avere molto talento, ma se non hai la mentalità giusta non giocherai mai nelle migliori squadre del mondo”.

Non è una frase vuota pronunciata per compiacenza: è la lezione appresa dal suo percorso, che lo ha portato dalle giovanili del Benfica al Paris Saint-Germain, passando per la vittoria della Champions League. Ogni tappa ha rafforzato questa convinzione.

A Milano la pressione sarà inevitabile. Ramos lo sa perfettamente e non lo nega:

“Sono arrivato al Milan, uno dei club più importanti del mondo. Ci sarà sicuramente pressione. Senza una mentalità forte ci si può abbattere facilmente, ma lavorerò su questo aspetto per essere pronto in ogni situazione”.

La consapevolezza della difficoltà rappresenta già una forma di preparazione. Non arriva al Milan con l’illusione che tutto sarà facile, ma con l’intenzione di costruire un muro mentale capace di resistere alle tempeste che inevitabilmente arriveranno.