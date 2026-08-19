Milan, nuova pretendente per Nkunku: è un desiderio dell’allenatore

Christopher Nkunku è uno dei giocatori in uscita dal Milan in questi ultimi giorni di calciomercato estivo: il francese è un obiettivo del Lipsia, ma anche il Newcastle è una pista possibile, con mister Jaissle che ne è un grande estimatore.

Nkunku offerto al Newcastle: Jaissle interessato al francese

Dopo essersi mosso con grande insistenza sulle entrate (di cui l’ultima è Diego Moreira), il Milan ha l’obbligo di sfoltire una rosa al momento troppo larga. Tra i giocatori cedibili c’è anche Christopher Nkunku, arrivato dal Chelsea un anno fa e reduce da una stagione con molti bassi e pochi alti. Il francese ha molto mercato: dal Lipsia, che lo riporterebbe volentieri a casa, al Newcastle United. Questa ultima pista prende quota: come riporta Keith Downie, giornalista di SkySports UK, il classe ’97 è un nome proposto ai Magpies. Il club inglese sta valutando se affondare il colpo, ma la stima di mister Jaissle è un fattore importante. Di certo il mercato può muoversi presto e il Milan aspetta.