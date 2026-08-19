Calciomercato del Milan

Milan, nuova pretendente per Nkunku: è un desiderio dell’allenatore

di
Milan, nuova pretendente per Nkunku: è un desiderio dell’allenatore
Nkunku offerto al Newcastle: piace a mister Jaissle
Jaissle apprezza Nkunku: è un nome per il Newcastle

Christopher Nkunku è uno dei giocatori in uscita dal Milan in questi ultimi giorni di calciomercato estivo: il francese è un obiettivo del Lipsia, ma anche il Newcastle è una pista possibile, con mister Jaissle che ne è un grande estimatore.

Nkunku offerto al Newcastle: Jaissle interessato al francese

Dopo essersi mosso con grande insistenza sulle entrate (di cui l’ultima è Diego Moreira), il Milan ha l’obbligo di sfoltire una rosa al momento troppo larga. Tra i giocatori cedibili c’è anche Christopher Nkunku, arrivato dal Chelsea un anno fa e reduce da una stagione con molti bassi e pochi alti. Il francese ha molto mercato: dal Lipsia, che lo riporterebbe volentieri a casa, al Newcastle United. Questa ultima pista prende quota: come riporta Keith Downie, giornalista di SkySports UK, il classe ’97 è un nome proposto ai Magpies. Il club inglese sta valutando se affondare il colpo, ma la stima di mister Jaissle è un fattore importante. Di certo il mercato può muoversi presto e il Milan aspetta.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

Gestione cookie