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ULTIM’ORA MILAN – Contratto firmato: cifre e dettagli dell’affare

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ULTIM’ORA MILAN – Contratto firmato: cifre e dettagli dell’affare
Cartella contrattuale ufficiale del Milan con stemma rossonero
Cartella contratto del Milan con logo rossonero 1899 e scritta CONTRATTO su tavolo di lavoro

Diego Moreira ha sottoscritto il suo contratto quinquennale con il Milan. L’esterno belga classe 2004 si lega ai rossoneri fino al 30 giugno 2032 con un accordo da 3 milioni di euro netti annuali.

Moreira al Milan: operazione da 50 milioni con Jorge Mendes

L’affare è stato definito grazie alla regia di Jorge Mendes, agente che cura anche gli interessi del giocatore. Il calciatore ha appena firmato il suo contratto ed, a breve, è atteso il comunicato ufficiale. Il Milan ha investito almeno 50 milioni di euro garantiti, ai quali si aggiungono bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Una cifra considerevole che testimonia la convinzione del club rossonero nel potenziale del giovane esterno. La trattativa è stata condotta con velocità: pochi giorni sono bastati per chiudere il terzo grande colpo di mercato della stagione.

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioMilan dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio milanista e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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