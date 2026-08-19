ULTIM’ORA MILAN – Contratto firmato: cifre e dettagli dell’affare

Diego Moreira ha sottoscritto il suo contratto quinquennale con il Milan. L’esterno belga classe 2004 si lega ai rossoneri fino al 30 giugno 2032 con un accordo da 3 milioni di euro netti annuali.
Moreira al Milan: operazione da 50 milioni con Jorge Mendes
L’affare è stato definito grazie alla regia di Jorge Mendes, agente che cura anche gli interessi del giocatore. Il calciatore ha appena firmato il suo contratto ed, a breve, è atteso il comunicato ufficiale. Il Milan ha investito almeno 50 milioni di euro garantiti, ai quali si aggiungono bonus e una percentuale sulla futura rivendita.
Una cifra considerevole che testimonia la convinzione del club rossonero nel potenziale del giovane esterno. La trattativa è stata condotta con velocità: pochi giorni sono bastati per chiudere il terzo grande colpo di mercato della stagione.