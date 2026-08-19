Milan, ribaltone in vista della nuova stagione: ora cambia tutto

Lorenzo Torriani si prepara a diventare secondo portiere del Milan, secondo quanto riporta Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport. Maignan rimane il titolare indiscusso, ma la gerarchia tra i pali rossoneri cambia.
Torriani: le prove convincono Amorim
Il giovane portiere ha impressionato nelle amichevoli pre-campionato milaniste. Contro il Manchester United ha fornito una prestazione solida, compresa una parata su rigore di Bruno Fernandes. Le esibizioni in tournée hanno consolidato la fiducia dello staff tecnico nei suoi confronti. Questo rendimento offre al Milan una soluzione affidabile come dodicesimo, elemento non secondario nella gestione della stagione.
La scelta di promuovere Torriani rispecchia la strategia del club di valorizzare il settore giovanile. Un percorso che consente al portiere di accumulare esperienza in un ambiente competitivo, preparandolo per il futuro. La fiducia riposta rappresenta un segnale chiaro sulle ambizioni di crescita interna rossonere.
Terracciano e il Monza: quale futuro?
Pietro Terracciano esce dalla gerarchia. Con un anno rimasto di contratto, il portiere può lasciare Milano. Secondo Luca Bianchin, esiste un dialogo aperto tra il Milan e il Monza per il trasferimento. Terracciano non rientra più nei piani milanisti e una cessione rappresenta la soluzione più logica per tutte le parti.
Il club brianzolo ha mosso i primi passi concreti. Un trasferimento al Monza consentirebbe a Terracciano di trovare continuità di gioco in Serie A, mentre il Milan libererebbe spazio in rosa. L’operazione potrebbe definirsi nelle prossime settimane.
La ricomposizione della gerarchia tra i pali conclude un ciclo: Maignan rimane il punto di riferimento, Torriani sale come erede naturale, Terracciano trova una nuova sistemazione.