Addio Milan, lascia dopo solo un anno: accordo per la cessione in Serie A

Samuele Ricci verso il Como in prestito con diritto di riscatto. Il Milan e il club lariano hanno raggiunto un’intesa di massima, come rivela Gianluca Di Marzio su Sky Sport.

Ricci verso il Como: accordo verbale con il Milan

L’operazione è in dirittura d’arrivo tra il Milan e il Como. I due club hanno trovato un’intesa sulla formula: prestito con diritto di riscatto per il centrocampista ex Torino. La trattativa ha accelerato negli ultimi giorni grazie ai nuovi contatti tra le dirigenze, e ora manca soltanto l’ultimo passaggio burocratico.

Secondo Sky Sport, la soluzione tecnica soddisfa entrambe le parti. Il Milan libera una posizione a centrocampo, il Como ottiene un giocatore di qualità in grado di rinforzare la mediana di Fabregas. Tutto sembra pronto per l’ufficializzazione, eppure un ostacolo concreto blocca ancora l’operazione.

Samuele Ricci esulta durante la partita del Milan

Affare bloccato: servono le cessioni per il Como

Il Como non può registrare Ricci senza prima snellire la propria mediana. Otto giocatori occupano la zona centrale del campo lariano, una situazione di sovraffollamento che impedisce agli azzurri di aggiungere altri elementi. Fabregas dovrà necessariamente cedere almeno un centrocampista per creare lo spazio necessario. L’indiziato principale è Caqueret. Di Marzio spiega che una sua partenza basterebbe al Como per completare l’operazione Ricci.

La chiusura dell’affare dipende quindi dalla capacità del Como di piazzare Caqueret o un altro elemento della mediana. Una volta risolta questa situazione, Ricci potrà firmare senza ulteriori intoppi Nei prossimi giorni il Como dovrà accelerare sulle cessioni per completare il trasferimento di Ricci dal Milan. L’accordo è solido, la formula è definita, ma il calciomercato insegna che fino alla firma tutto può cambiare. Se Fabregas riuscirà a liberare uno slot nel centrocampo entro il fine settimana, Ricci potrebbe subito indossare la maglia biancoblù del Como.