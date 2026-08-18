Pulisic cambia ruolo, la decisione di Amorim: dove verrà schierato

Amorim ha deciso il futuro tattico di Pulisic al Milan. L’attaccante americano, reduce dall’infortunio estivo, cambierà posizione e fascia nel nuovo disegno del tecnico portoghese.

Pulisic: la nuova collocazione nel Milan di Amorim

Come rivela Tuttosport, Christian Pulisic abbandonerà la corsia destra per traslocare sulla sinistra del campo. Il ruolo assegnato è quello di trequartista di sinistra, una posizione che il giocatore conosce bene avendo ricoperto la medesima fascia con la maglia della nazionale americana. Amorim intende valorizzare al massimo le caratteristiche dell’americano, sfruttando proprio quella collocazione per esaltare la sua capacità di puntare la porta e creare occasioni da quella zona del campo.

L’infortunio patito il 7 luglio negli ottavi di finale contro il Belgio—una micro-frattura e edema osseo a tibia e perone—ha condizionato l’estate di Pulisic. Tuttavia, il giocatore ha svolto un lavoro personalizzato a Milanello durante la tournée asiatica della squadra, preparandosi al rientro in gruppo previsto per fine agosto. La scelta tattica di Amorim non è casuale: posizionare Pulisic sulla sinistra rappresenta una mossa concreta per rilanciare un giocatore che nel 2025 ha accumulato più problemi fisici che prestazioni di spessore.

Il recupero dei giocatori e le assenze ancora da colmare

Sul fronte degli infortuni emergono notizie positive e negative. Gila è molto vicino al ritorno, con il problema fisico ormai quasi completamente risolto. Restano ancora indisponibili Maignan e Rabiot, ai quali è stato concesso qualche giorno di riposo extra dopo gli impegni estivi. Il portiere e il centrocampista francese rientreranno progressivamente negli allenamenti collettivi nelle prossime settimane.

L’assenza prolungata di Rabiot crea uno spazio tattico importante nel centrocampo milanese. Amorim dovrà gestire il ritorno graduale dei giocatori chiave senza compromettere la continuità del lavoro tattico che il tecnico sta instillando nella squadra.

Pulisic e il riscatto nel Milan: cosa succede adesso

Quale sarà l’impatto concreto della nuova posizione di Pulisic? La fascia sinistra gli permetterà di giocare in una zona dove è più naturale per lui, riducendo i tempi di adattamento al nuovo sistema. Il cambio di collocazione non è un dettaglio marginale, ma una scelta strategica per restituire continuità e fiducia a un giocatore che deve riscattare un anno condizionato dai problemi muscolari.

Pulisic rappresenta uno dei pezzi pregiati della rosa milanese e Amorim sembra intenzionato a costruire il suo progetto anche sulle qualità dell’americano. Un’idea che farebbe diramare ogni dubbio sul posizionamento in campo del nuovo arrivato Moreira, destinato a un lavoro a tutta fascia e non dietro la punta. Il rientro in gruppo a fine agosto segnerà l’inizio di una nuova fase per il giocatore. La fascia sinistra, dove gioca abitualmente con la nazionale americana, gli offre l’opportunità di dimostrare il suo valore nel nuovo Milan di Amorim.