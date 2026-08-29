Milan e Galatasaray, le trattative non sono finite: possibile nuovo affare dopo Leao

Youssouf Fofana torna nel mirino del Galatasaray. Il club turco ha avviato i primi sondaggi per un possibile prestito del centrocampista rossonero, senza però depositare ancora alcuna offerta ufficiale.

Galatasaray su Fofana: il ritorno dopo Leao

Non è la prima volta che il Galatasaray punta al francese. Dopo il tentativo fallito a gennaio, la società turca ha deciso di tornare alla carica con una formula diversa rispetto al passato. Questa volta non cerca l’acquisto definitivo, bensì un prestito temporaneo che consentirebbe al club di Istanbul di rinforzare il centrocampo senza investimenti significativi. La mossa arriva dopo che gli stessi turchi hanno già prelevato Rafael Leao dai rossoneri, confermando l’interesse costante verso i giocatori milanisti.

Il sondaggio rappresenta un primo passo esplorativo. Nessun contatto ufficiale è stato ancora formale, ma l’interesse è concreto e il Galatasaray sta valutando la fattibilità dell’operazione. Il Milan per ora non ha ricevuto proposte vincolanti, mantenendo piena libertà di scelta sulla destinazione del suo centrocampista.

Fofana: le altre pretendenti dalla Premier League

Fofana non è una carta scoperta sul mercato. Diversi club di Premier League hanno già avviato sondaggi sul francese, creando una competizione che potrebbe spingere al rialzo le condizioni di una eventuale partenza.

Quale soluzione conviene al Milan? Una formula in prestito comporta rischi: il giocatore parte ma non genera liquidità immediata, utile per operazioni di mercato. Tuttavia, il trasferimento temporaneo consentirebbe a Fofana di accumularsi minutaggio in una competizione europea importante. Al tempo stesso, il club si libererebbe di un calciatore in uscita.

Il calciomercato del Milan continua a muoversi su più fronti. Mentre Fofana rimane una pedina mobile, il club deve decidere se assecondare il Galatasaray o sfruttare l’interesse della Premier League per condizioni migliori. Le prossime mosse saranno decisive per il futuro del centrocampista e per gli equilibri del centrocampo rossonero.