Milan, già scelto il sostituto di Leao: la trattativa prosegue sottotraccia

Alvyn Sanches rimane nel mirino del Milan, che non molla la pista per il trequartista. Secondo Gianluca Di Marzio, i rossoneri hanno mantenuto i contatti nella giornata di oggi, confermando l’interesse concreto per il classe 2003.
Sanches nella lista rossonera: il ruolo cercato
La ricerca di un trequartista spinge il Milan a monitorare con attenzione il profilo di Sanches. Il club ha identificato nel giocatore una soluzione possibile per il reparto offensivo, mantenendo vivi i canali di comunicazione con l’entourage del calciatore. I contatti continuano anche in questa fase della sessione estiva, quando molte trattative accelerano verso la conclusione.
La strategia del Milan appare paziente ma determinata. Anziché forzare i tempi con offerte improvvide, la dirigenza rossonera sceglie di mantenere la pressione costante, raccogliendo informazioni sulla disponibilità del giocatore e sulla fattibilità dell’operazione economica. Questo approccio rispecchia la filosofia recente del club di operare con lucidità piuttosto che con urgenza.
Monitoraggio costante: cosa significa per gli ultimi giorni di mercato
Quali sono le condizioni per accelerare? La risposta dipende dall’evoluzione delle altre operazioni rossonere, su tutte ovviamente l’uscita di Leao.
Il timing rimane cruciale. Con la finestra di mercato ancora aperta per pochi giorni e le squadre italiane attive fino a fine agosto, la finestra temporale per completare l’operazione esiste. Tuttavia, la mancanza di urgenza dichiarata dal Milan suggerisce che Sanches rappresenta un’opzione secondaria rispetto ad altri profili già considerati per il ruolo di trequartista. Amorim chiede un trequartista mancino e il Milan valuta diverse soluzioni offensive. I prossimi giorni diranno se i contatti continui del Milan si trasformeranno in un’offerta formale.