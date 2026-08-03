Calciomercato del Milan

Milan, il big ha scelto la Serie A: si accende il duello con la Fiorentina!

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Milan, il big ha scelto la Serie A: si accende il duello con la Fiorentina!
Mastantuono tra Milan e Fiorentina: palla al giocatore. FOTO IA
Duello tra Milan e Fiorentina per Mastantuono

Franco Mastantuono, con ogni probabilità e secondo la sua volontà, approderà in Serie A, con il Milan forte candidata per prelevarlo in prestito. Tuttavia, la posizione della Fiorentina appare ugualmente forte e potrebbe presto accendersi una bella sfida.

Mastantuono al Milan? Anche la Fiorentina sull’argentino

Da tempo è ormai nota la decisione del Real Madrid di Mourinho di mandare Franco Mastantuono in prestito per la stagione 2026/27 per garantirgli minutaggio e tempo di esplodere nel calcio europeo. La prossima destinazione della sua carriera, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarà l’Italia e non l’Argentina, con il ritorno in patria ipotizzato dal suo entourage: il Milan e la Fiorentina sono su di lui e potrebbero dar vita a una sfida dal sapore tutto tricolore per un trequartista dalle qualità indiscusse.

Due club, due prospettive diverse: palla all’argentino

La scelta della stella argentina passa indubbiamente dal progetto tecnico propostogli per il prosieguo della sua carriera. Se è vero che, da un lato, la proposta della Fiorentina è quella di spazio indiscusso da titolare ma in una posizione non esattamente congeniale (da esterno nel 4-3-3 in qualità di trequartista), c’è da considerare che il Diavolo gli offrirebbe palcoscenici internazionali con l’Europa League e buone chances di minutaggio, ma non titolarità indiscussa: ci sarebbe da giocarsi il posto a suon di buone prestazioni. Palla a Mastantuono, che scioglierà presto le sue riserve.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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