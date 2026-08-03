Milan, il big ha scelto la Serie A: si accende il duello con la Fiorentina!

Franco Mastantuono, con ogni probabilità e secondo la sua volontà, approderà in Serie A, con il Milan forte candidata per prelevarlo in prestito. Tuttavia, la posizione della Fiorentina appare ugualmente forte e potrebbe presto accendersi una bella sfida.

Mastantuono al Milan? Anche la Fiorentina sull’argentino

Da tempo è ormai nota la decisione del Real Madrid di Mourinho di mandare Franco Mastantuono in prestito per la stagione 2026/27 per garantirgli minutaggio e tempo di esplodere nel calcio europeo. La prossima destinazione della sua carriera, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarà l’Italia e non l’Argentina, con il ritorno in patria ipotizzato dal suo entourage: il Milan e la Fiorentina sono su di lui e potrebbero dar vita a una sfida dal sapore tutto tricolore per un trequartista dalle qualità indiscusse.

Due club, due prospettive diverse: palla all’argentino

La scelta della stella argentina passa indubbiamente dal progetto tecnico propostogli per il prosieguo della sua carriera. Se è vero che, da un lato, la proposta della Fiorentina è quella di spazio indiscusso da titolare ma in una posizione non esattamente congeniale (da esterno nel 4-3-3 in qualità di trequartista), c’è da considerare che il Diavolo gli offrirebbe palcoscenici internazionali con l’Europa League e buone chances di minutaggio, ma non titolarità indiscussa: ci sarebbe da giocarsi il posto a suon di buone prestazioni. Palla a Mastantuono, che scioglierà presto le sue riserve.