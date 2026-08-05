Milan-Inter, le parole di Amorim: non solo Leao, ha parlato anche di un altro rossonero

Ruben Amorim ha parlato a ‘Sky Sport’ dopo Milan-Inter, amichevole terminata 1-1 a Perth. L’allenatore rossonero traccia la strada: il Milan deve migliorare soprattutto nel possesso palla.

Amorim dopo Milan-Inter

L’allenatore del Milan non ha girato intorno al problema. Il controllo della palla è la priorità assoluta per ridurre le sofferenze difensive. Come rivela ‘Sky Sport’:

“Se abbiamo più possesso, soffriremo di meno. Penso le stesse cose che ho detto in conferenza: se sei un giocatore del Milan, sei fortunato e devi divertirti. Si sta divertendo, ma è un giocatore della squadra. Oggi ha aiutato la squadra e questo è importante: il focus è sulla squadra. Ma lo valuto come Nkunku, Camarda e gli altri. Camarda ha corso tantissimo oggi. Sto vedendo giocatori che stanno migliorando”.

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Leao e non solo: le parole dell’allenatore

Su Rafael Leao, Amorim ha usato parole che non lasciano spazio a interpretazioni.

“Se sei un giocatore del Milan, sei fortunato e devi divertirti. Si sta divertendo, ma è un giocatore della squadra. Oggi ha aiutato la squadra e questo è importante: il focus è sulla squadra. Ma lo valuto come Nkunku, Camarda e gli altri. Camarda ha corso tantissimo oggi. Sto vedendo giocatori che stanno migliorando”

Una dichiarazione che azzera ogni ipotesi di trattamento speciale. Leao viene valutato alla stessa stregua di Nkunku e Camarda: come un elemento della rosa, non come una stella attorno cui costruire il gioco. Oggi ha aiutato la squadra, e questo è quello che Amorim chiede a tutti.

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