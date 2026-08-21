Milan, la maglia numero 6 diventa immortale: patch commemorativa per Baresi

Franco Baresi avrà un tributo permanente sulla maglia del Milan nella stagione 2026/27. Una patch commemorativa con la scritta “6 per sempre” accompagnerà tutte le squadre rossonere.

La patch “6 per sempre”: dalle parole dei tifosi alla manica sinistra

La dedica nasce direttamente dai messaggi scritti a mano dai tifosi rossoneri nel libro esposto a Casa Milan nei giorni successivi alla scomparsa del Capitano. Ogni carattere della frase è stato selezionato tra le migliaia di righe lasciate dai supporter, trasformando il dolore collettivo in un gesto di memoria. La patch sarà applicata sulla manica sinistra della maglia, esattamente dove Franco ha indossato per oltre 700 partite, dal 1982 al 1997, la fascia da Capitano.

Il debutto ufficiale avviene sabato 22 agosto, con il Milan Women contro il Como Women nella Serie A Women’s Cup. La Prima Squadra maschile la indosserà per la prima volta domenica 23 agosto nella trasferta contro il Torino. Non è un semplice ricordo: il simbolo diventa parte dell’identità visiva del club per l’intera stagione.

Un omaggio che coinvolge tutte le formazioni rossonere

Milan Futuro e le formazioni Primavera indosseranno anch’esse la patch commemorativa. È una scelta che estende il tributo oltre la Prima Squadra, facendo del numero 6 un elemento identitario trasversale. I tifosi potranno applicare gratuitamente il ricordo presso gli AC Milan Store con l’acquisto della maglia ufficiale 2026/27.

Carlo Pellegatti aveva lanciato un appello pubblico: voglia di rivedere quella maglia numero 6 in campo durante la nuova stagione. Il Milan ha raccolto questo desiderio trasformandolo in qualcosa di più duraturo. La fascia da capitano, quella che il presidente Berlusconi decise di ritirare verso il soffitto di San Siro dopo il ritiro di Baresi, ora vola simbolicamente su ogni maglia rossonera.

Il legame indissolubile tra il Capitano e i colori del Milan

Franco Baresi rappresenta un’epoca nella quale il Milan dominava l’Europa. Dalla Coppa dei Campioni del 1989 a Barcellona alle difese leggendarie con Costacurta, Tassotti e Maldini, il numero 6 è sinonimo di fedeltà assoluta. Una carriera intera vestita di rossonero, senza mai tradire il club.

La patch “6 per sempre” diventa così il segno tangibile di questo legame eterno. Non è una commemorazione effimera, ma un ricordo che accompagnerà il Milan per dodici mesi interi, da agosto 2026 a giugno 2027. Ogni partita, ogni competizione, ogni maglia indossata dai giocatori rossoneri porterà il tributo al Capitano. Il numero 6 non tornerà più in campo, ma resterà visibile su ogni spalla sinistra del Milan.