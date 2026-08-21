Amorim e l’ultimo rinforzo: il Milan punta ancora a un doppio rinforzo dal Real Madrid

Ruben Amorim ha identificato l’esterno alto come priorità nel finale di calciomercato del Milan. Due profili dal Real Madrid potrebbero risolvere la ricerca, entrambi disponibili in prestito.

Endrick: l’attaccante moderno che Amorim cerca

Il talento brasiliano rappresenta il profilo offensivo che il nuovo allenatore del Milan desidera integrare nel 3-4-2-1. Endrick possiede scatto e tecnica nel breve, qualità fondamentali per il gioco di transizione. Il mancino naturale salta i difensori con facilità attraverso il dribbling e può operare sia da centravanti che da numero 10 arretrato, garantendo versatilità tattica.

La scorsa stagione in Ligue 1 con il Lione ha prodotto numeri significativi: 14 presenze da titolare su 16 complessive, 5 gol e 7 assist. Sofascore registra una media di 3.1 tiri per partita con il 10% di realizzazione, oltre a 9 grandi occasioni create. Endrick tocca 39.7 palloni a partita e vince il 48% dei duelli disputati. Questo bagaglio offensivo lo rende un candidato concreto per l’attacco rossonero.

Brahim Díaz: il ritorno dell’usato sicuro a San Siro

Lo spagnolo conosce perfettamente l’ambiente milanista dopo aver già indossato la maglia rossonera. Non avrebbe bisogno di tempo di ambientamento e entra immediatamente nei meccanismi tattici di Amorim. Brahim Díaz eccelle nel dribbling ravvicinato ed è praticamente ambidestro, caratteristiche che lo rendono ideale per collegare attacco e centrocampo.

Con il Milan ha accumulato 124 presenze producendo 18 gol e 15 assist. In Champions League vanta 51 presenze con 7 reti e 4 passaggi vincenti. Nella scorsa stagione al Real Madrid ha giocato 30 volte in Liga, di cui 13 da titolare, con 1 gol e 6 assist, più 1 gol e 1 assist nella competizione europea. L’esperienza e la conoscenza di San Siro lo rendono una soluzione immediata.

Quale profilo preferire? Endrick offre dinamismo offensivo puro e maggior potenziale di crescita, mentre Brahim Díaz garantisce affidabilità e integrazione tattica immediata. Amorim avrà probabilmente una preferenza marcata in base al modulo definitivo e alle esigenze di palleggio. Entrambi potrebbero arrivare in prestito, riducendo il carico economico della sessione.

Il mercato del Milan entra nella fase decisiva

Gli ultimi giorni di calciomercato determineranno se il Milan riuscirà a concretizzare una delle due piste dal Real Madrid. Endrick e Brahim Díaz rappresentano opzioni concrete per il trequartista che Amorim intende aggiungere al proprio progetto tattico. La soluzione dal Real Madrid si profila come la più fattibile rispetto ad altre piste, considerando la disponibilità dei blancos a cedere in prestito. Il calciomercato del Milan si giocherà negli ultimi dettagli, con Amorim che avrà l’occasione di completare il reparto offensivo con un profilo di spessore internazionale.