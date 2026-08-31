Milan, non è finita per Endrick: cosa filtra per gennaio

Endrick rappresenta un obiettivo concreto del Milan, non una semplice suggestione. Gerry Cardinale ha avviato, settimane fa, trattative dirette con il Real Madrid attraverso Jorge Mendes.

Cardinale e il Real Madrid: la strategia del Milan su Endrick

Le prime mosse risalgono a metà luglio, quando il proprietario del Milan ha contattato Florentino Perez per discutere di profili offensivi. Inizialmente la conversazione ha toccato diversi nomi: da Valdepenas a Pitarch, fino a Brahim Diaz. Poi l’attenzione si è cristallizzata su un nome solo. Endrick è diventato l’obiettivo principale, la soluzione tattica che Ruben Amorim ritiene ideale per il progetto rossonero.

La logica dietro questa scelta è elementare. Il Real Madrid possiede un attacco sovrabbondante: Vinicius, Bellingham, Brahim Diaz, Mbappe, Espi e il nuovo arrivo Diomande garantiscono alternative su alternative. Endrick, il talento brasiliano ex Lione, rischia di trovare pochissimo spazio. Eppure né il ventenne né il club madrileno sembrano turbati dalla prospettiva. Il giocatore vuole giocare in Champions League con il Real Madrid, convinto di poter conquistare un ruolo significativo nonostante la concorrenza.

Endrick non si muove: il messaggio del Real Madrid al Milan

La posizione madrilena è stata comunicata chiaramente: Endrick non lascia il club almeno fino al prossimo mercato invernale. Il brasiliano ha scelto di restare, di aspettare le sue opportunità, di credere nel progetto. Cardinale ha incassato il rifiuto senza drammatizzare. Ha accettato i tempi del Real Madrid e ha comunicato la propria disponibilità: se dovessero aprirsi spiragli, il Milan è pronto a trattare. Questo potrebbe accadere a gennaio, quando gli assetti potrebbero cambiare.

La strategia rossonera è articolata su due fronti. Un’acquisizione definitiva rimane possibile, ma il prezzo è proibitivo: Endrick vale oltre 60 milioni di euro per il Real Madrid. Per questo motivo Cardinale starebbe valutando anche un prestito, una formula che consentirebbe al Milan di testare il giocatore senza esposizione economica eccessiva, mantenendo al contempo l’opzione di una permanenza successiva.

Il Milan considera Endrick la soluzione giusta per il proprio attacco, un profilo diverso rispetto alle altre opzioni disponibili sul mercato. Se il Real Madrid dovesse cedere, i rossoneri sarebbero pronti a chiudere l’operazione. Gennaio rappresenta lo scenario più realistico per riprendere una trattativa che, al momento, il Real Madrid ha congelato ma non escluso definitivamente.