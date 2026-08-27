Milan, nuova proposta dal Borussia Dortmund: ipotesi per il classe 2008

Reggiani piace al Milan. Secondo Matteo Moretto, la dirigenza rossonera ha ricevuto una proposta concreta per Luca Reggiani, difensore centrale classe 2008 del Borussia Dortmund.

Chi è Reggiani: il profilo del centrale dortmundiano

Il giovane difensore italiano rappresenta un profilo di grande prospettiva nel panorama europeo. Cresciuto nelle giovanili del Sassuolo, ha scelto di trasferirsi in Germania per proseguire la sua formazione calcistica in uno dei migliori campionati continentali. Con il Borussia Dortmund ha già accumulato 8 presenze stagionali e ha anche segnato una rete, confermando di saper incidere in fase offensiva da palla inattiva.

Le caratteristiche tecniche di Reggiani sono evidenti: fisicità dominante e abilità aerea superiore rappresentano i suoi punti di forza. Ma non è solo difesa sporca. Il centrale possiede qualità d’impostazione dal basso che lo rendono adatto ai sistemi di gioco moderni, dove il difensore centrale deve anche costruire il gioco.

Milan in cerca di rinforzi: Reggiani come opzione giovane

La proposta arrivata a Milanello testimonia l’attivismo della dirigenza rossonera nelle ultime settimane di mercato invernale. Il reparto difensivo rimane un’area dove il Milan intende intervenire, e la ricerca di profili giovani con potenziale di crescita si allinea alla strategia del club negli ultimi anni.

Quale è lo stato della trattativa? Al momento la proposta rimane in fase iniziale di valutazione. Non sono emersi dettagli su offerte concrete o sulla disponibilità economica del Borussia Dortmund a cedere il giocatore durante questa finestra di mercato.

Il Dortmund difficilmente lascerà partire un difensore classe 2008 con prospettive interessanti se non a fronte di una proposta importante. Il Milan dovrà valutare se l’investimento economico richiesto si allinea con la strategia di bilancio e se le priorità difensive del club coincidono con il profilo di Reggiani.