Milan, ora è caccia al sostituto di Leao: contatti avviati!

Hutchinson al Milan: Tuttosport rivela i contatti avviati per il trequartista del Nottingham Forest dopo l’incontro tra Cardinale e Amorim.

Cardinale accelera: Hutchinson nel mirino dopo Venezia

Come rivela Tuttosport, la dirigenza rossonera ha già avviato i contatti per Omari Hutchinson, classe 2003 del Nottingham Forest. L’accelerazione è arrivata subito dopo il confronto tra Gerry Cardinale e Ruben Amorim seguente alla vittoria contro il Venezia. Oggi potrebbe partire l’assalto vero e proprio al giocatore inglese, considerato il primo obiettivo per completare la trequarti a seguito dell’addio di Rafa Leao direzione Galatasaray.

Hutchinson sa dribblare nello stretto grazie all’agilità e alla visione di gioco. Parte da destra sfruttando il piede mancino, rientra sul sinistro per il tiro a giro e sa cercare i compagni con cross e filtranti. Bravo nell’uno contro uno, pressura bene anche in fase di non possesso. Nel 3-4-2-1 del Milan giocherebbe come trequartista di destra, profilo che si adatta perfettamente al calcio di Amorim.

Il post Leao: ci sono due piste alternative

Hutchinson non arriverebbe come garanzia di rendimento immediato. La stagione in Premier League del giocatore non è stata brillante. Potrebbe sorprendere in Serie A, certo, ma il Milan correrebbe il rischio di investire su un profilo ancora acerbo quando la competizione richiede soluzioni immediate. Le alternative restano Alvyn Sanches dello Young Boys e Bahoya dell’Eintracht Francoforte. Nelle prossime ore si valuterà il profilo più adatto a prendere il posto di Leao in rosa, con Hutchison che appara in leggero vantaggio al momento.

Una volta definito l’acquisro del trequartista, il Milan valuterà se proseguire con un nuovo difensore centrale e un nuovo esterno di centrocampo. La finestra di mercato si chiuderà a breve e le scelte devono essere precise. Per Hutchinson e il Milan il tempo stringe: l’eventuale affondo del Diavolo per il giocatore inglese potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore.