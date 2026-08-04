Milan, scelto il sostituto di Tomori: il nome e i dettagli

Pongracic al Milan dipende dall’addio di Tomori. Il difensore croato della Fiorentina è nel mirino rossonero per rinforzare la difesa, secondo ‘FiorentinaUno’.
Pongracic: il piano B difensivo del Milan
La dirigenza rossonera ha individuato in Pongracic una soluzione concreta per il reparto difensivo. Il centrale classe 1997 della Fiorentina rappresenta un profilo monitorato con attenzione, ma l’operazione non è ancora prioritaria. Tutto dipende da una variabile esterna: il futuro di Fikayo Tomori.
Se l’inglese dovesse partire, il Milan aprirebbe uno spazio nella retroguardia e valorizzerebbe l’investimento su Pongracic. La cifra richiesta dalla Fiorentina si attesta intorno ai 10 milioni di euro, una valutazione accessibile per le casse rossonere qualora si concretizzasse un’uscita importante. Ruben Amorim avrebbe già ricevuto il profilo come opzione affidabile per completare le scelte difensive.