Milan, si riaccende la pista con lo United: può arrivare un pupillo di Amorim

Mazraoui torna nel mirino del Milan. Secondo quanto rivela Ekrem Konur, il terzino marocchino del Manchester United è stato individuato da Rúben Amorim come innesto ideale per la fascia destra nel 3-4-2-1 rossonero.

Mazraoui al Milan: la pista si riaccende

La dirigenza rossonera ha ripreso i contatti con gli intermediari di mercato per esplorare la fattibilità dell’operazione. Mazraoui, ex Ajax e Bayern Monaco, vive una situazione di rotazioni al Manchester United che potrebbe favorire una sua partenza a condizioni vantaggiose per il club italiano. Amorim ha indicato esplicitamente il profilo del difensore nordafricano come soluzione per completare la batteria di esterni sulla corsia destra.

L’interesse del Milan non è casuale. Il tecnico portoghese ha già delineato chiaramente quale tipo di calcio intende sviluppare: possesso palla elevato, fluidità tattica, pressione aggressiva. Nel debutto contro il Torino, il 3-4-2-1 ha già prodotto risultati concreti. Ora servono gli interpreti giusti per consolidare questa filosofia.

Perché Mazraoui incarna il profilo tattico cercato

Nel modulo di Amorim, agli esterni laterali viene richiesto un dispendio energetico enorme. Devono coprire l’intera corsia sia in fase offensiva che difensiva, mantenendo continuità di gioco. Mazraoui possiede la resistenza atletica e i tempi di inserimento per offendere con costanza senza esporre la retroguardia. Non è un semplice velocista di fascia: cresciuto nella scuola dell’Ajax, interpreta il ruolo con visione di gioco e pulizia tecnica nei passaggi.

Un altro aspetto decisivo riguarda la costruzione dal basso. Amorim predilige squadre che escono dalla pressione attraverso il possesso palla e l’abilità nello stretto dei propri giocatori. Mazraoui, abituato a questi meccanismi tattici, potrebbe fungere da regista aggiunto sulla fascia destra, facilitando l’uscita della sfera sotto pressione e garantendo fluidità di manovra.

Quale è il vero ostacolo all’operazione? La valutazione economica del Manchester United e la disponibilità del club inglese a cedere il giocatore. Il Milan dovrà comprendere i margini concreti della trattativa nei prossimi giorni. L’eventuale arrivo di Mazraoui comporterebbe un investimento significativo, ma risponderebbe direttamente alle indicazioni tecniche del nuovo allenatore.

Gli scenari concreti per il mercato rossonero

Se la trattativa dovesse concretizzarsi, il Milan disporrebbe di una batteria di esterni di assoluto livello internazionale. Questo consentirebbe ad Amorim di alternare gli uomini sulla fascia destra secondo le esigenze tattiche, mantenendo freschezza atletica e adattabilità strategica. L’interscambiabilità tattica di Mazraoui, capace di stringere il raggio d’azione per agire quasi da mediano aggiunto in fase di possesso, rappresenterebbe un’arma in più per competere sia in Serie A che in Europa League. I contatti esplorativi con i rappresentanti del giocatore si intensificheranno nelle prossime ore: il Milan vuole chiudere questa operazione prima della fine della sessione di mercato.